Polizei Schleswig-Holstein: Trickdiebe stehlen Hunderte Euro bei 88-Jähriger

Kreis Segeberg. Trickdiebe haben in Bimöhlen eine 88-jährige Frau in ihrem Haus bestohlen. Die beiden Täter hatten sich als Handwerker ausgegeben und erbeuteten mehrere 100 Euro.

Einer von ihnen habe am Freitag gegen 14.35 Uhr an der Haustür der Rentnerin an der Straße Weide geklingelt, teilte die Polizei am Montag mit. „Unter dem Vorwand die Wasseranschlüsse überprüfen zu wollen, verschaffte sich die Person Zutritt in die Wohnräume der alten Dame“, sagte Polizeisprecher Lars Brockmann. Der Unbekannte habe behauptet, in der Nachbarschaft habe es einen Wasserrohrbruch gegeben.

Polizei: Im Haus bemerkte die Frau plötzlich einen zweiten Mann

Er forderte die Bimöhlerin auf, im Badezimmer den Wasserhahn aufzudrehen. „Als sie dieser Aufforderung nachkam, bemerkte sie noch eine zweite Person vor der Tür, die ihr mitteilte, dass bei ihr kein Schaden entstanden sei“, sagte Brockmann.

Dann verließen die beiden Männer das Haus. Kurz darauf stellte die Rentnerin fest, dass die beiden Unbekannten sie bestohlen hatten. Sie rief die Polizei.

Der angebliche Handwerker ist 40 bis 45 Jahre alt, 1,65 bis 1,70 Meter groß und kräftig. Bekleidet war die Person vermutlich mit einem schwarzen Overall, sie trug einen Werkzeuggürtel. Der Mann sprach akzentfrei Deutsch und seine Haut war sonnengebräunt.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter 04551/ 8840 entgegen.