Wetter Norderstedt: Wochenende in Sicht! Aber sind das da Wolken?

Norderstedt. Die Gaspreise steigen, und irgendwo dahinten im Kalender wartet ein Winter, der vermutlich ziemlich unangenehm wird. Besser also, wir kosten den Sommer noch so richtig aus, bevor er dann weg ist. Aber wie lange können wir uns noch an warmen Temperaturen erfreuen? Dominik Jung, Diplom-Meteorologe bei Wetter.net, hat die Vorschau für Norderstedt und Umgebung.

Am Freitag wird es erstmal wechselhaft, es gibt morgens ein paar Schauer“, sagt der Experte. Allerdings lasse sich mittags die Sonne blicken. Und warm werde es auch: Die Temperaturen steigen auf 27 Grad.

Wetter Norderstedt: Am Wochenende wird es etwas kühler

Etwas kühler wird es dann am Wochenende: Die Temperaturen liegen am Sonnabend und Sonntag um die 24 Grad. Es sei außerdem gelegentlich bewölkt, Dominik Jung spricht von einem „Mix aus Sonne und Wolken“. Alles in allem könnte man von einer Witterung sprechen, die sich perfekt für einen Wanderausflug oder eine Radtour eignet. Vielleicht ja gleich für zwei Tage, es gibt ja viele schöne Übernachtungsmöglichkeiten im Kreis Segeberg.

Nächste Woche wird es dann wieder hochsommerlich, denn ein „neues Sommerhoch“ steht vor der Tür, wie Jung sagt. Sein Name: „Piet“. Das ist der „Ableger eines Azorenhochs vom Atlantik“, so der Wetterexperte.

Norderstedt: Hoch "Piet" bringt warme Temperaturen

Piet bringt uns am Montag Sonnenschein und 25 Grad. Anschließend klettern die Temperaturen nach oben: Am Dienstag gibt es 28, am Mittwoch 29 und am Donnerstag sowie Freitag 31 Grad. Dann vielleicht noch mal ab ins Freibad – dass einige Bäder aus Energiespar-Gründen die Temperaturen gesenkt haben, dürfte bei so einem Wetter nicht groß stören ...

