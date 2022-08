Stadtwerke Norderstedt Beschlossen: So stark steigt der Gaspreis in Norderstedt

Norderstedt. Jetzt steht es fest: Der Gaspreis für alle Haushalte in Norderstedt wird sich zum vierten Quartal 2022 deutlich erhöhen. Dies hat die Politik im Stadtwerkeausschuss beschlossen. Zuvor hatten die Stadtwerke Norderstedt eine aktuelle Tischvorlage präsentiert und darin die unvermeidbare Veränderung aufgeschlüsselt. Demnach wird eine Kilowattstunde für Haushalte im Grundversorgungstarif ab 1. Oktober 23,24 Cent brutto kosten.

Der jährliche Grundpreis bleibt unverändert bei 130,83 Euro (10,90 Euro monatlich) – dieser war allerdings schon zum 1. April um 9,91 Euro erhöht worden, parallel war dort auch der Preis für die Kilowattstunde um 8,65 Cent angehoben worden.

Stadtwerke Norderstedt: So stark steigt der Gaspreis

Die baldige Erhöhung entspricht einem Plus von 8,84 Cent brutto. Ein Haushalt mit einem Jahresverbrauch von 17.000 Kilowattstunden, was ungefähr einer Familie mit bis zu zwei Kindern entspricht, müsste im vierten Quartal damit 478,04 Euro mehr zahlen. Übertragen auf ein gesamtes Jahr wären das 1502,80 Euro zusätzlich – „wenn keine weitere Preisanpassung mehr erfolgt“, heißt es in der Vorlage für den Ausschuss.

Dieser Preis setzt sich aus mehreren Faktoren zusammen. So sind die Erdgaspreise an den Handelsplätzen durch den russischen Angriffskrieg in der Ukraine, und die dadurch schlechtere Versorgungslage „außergewöhnlich stark gestiegen“, so die Stadtwerke. Weil Russland seine Lieferung um 80 Prozent verringert hat, ist die Beschaffung deutlich teurer geworden. Gegenüber dem April ist somit der Arbeitspreis schon um 4 Cent pro Kilowattstunde gestiegen.

Gaspreis: Wohl über Jahre keine Entspannung

Zum 1. Oktober greift zudem die von der Bundesregierung beschlossene Gasumlage (plus 2,4 Cent pro Kilowattstunde). Hinzu kommt eine Speicherumlage von voraussichtlich 1 Cent, die am Donnerstag verkündet werden soll.

Die betroffenen Kunden in Norderstedt werden in den nächsten Tagen schriftlich informiert. Und eine Entspannung ist nicht in Sicht. Vielmehr wurde der Politik berichtet, dass man für die nächsten rund zwei Jahre von einem gleich bleibenden hohen Niveau ausgehe. Ob es 2023 weitere Quartalserhöhungen geben wird, ist allerdings noch spekulativ.