Vermisster Landrat: Woran Anton Graf Schwerin von Krosigk starb

Leichnam wurde in der Rechtsmedizin in Kiel untersucht. Polizei schließt Fremdverschulden beim Tod des 97-Jährigen aus.

Bad Segeberg. Anton Graf Schwerin von Krosigk, ehemaliger Landrat des Kreises Segeberg ist laut Polizeiangaben offenbar an Unterkühlung verstorben. Das gab die Polizeidirektion Bad Segeberg bekannt und bezog sich dabei auf die Ergebnisse der Obduktion des Leichnams durch die Rechtsmedizin in Kiel. Fremdverschulden beim Tod des 97-Jährigen wird ausgeschlossen.

Vermisster Landrat: Anton Graf Schwerin von Krosigk starb an Unterkühlung

Der Graf wurde seit dem 18. Juli vermisst, seit er sich mit seinem VW Golf auf den Weg von Bad Segeberg zu einem Treffen der Rotarier in Högersdorf aufgemacht hatte, dort aber nie angekommen war. Am 4. August schließlich fand ein Landwirt in einem Graben neben einem Getreidefeld bei Leezen sowohl den Wagen des 97-Jährigen als auch eine männliche Leiche.

Zu 100 Prozent ist die Identität des Toten noch nicht festgestellt. Doch die Polizei geht aufgrund der Kleidung des Verstorbenen und des am Fundort stehenden Autos des Grafen davon aus, dass es sich um den ehemaligen Landrat handelt. Aktuell laufe aber noch ein Personenfeststellungsverfahren, teilte die Polizeidirektion mit.