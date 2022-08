Mit „Layla“ und Mia Julia – Mallorca-Party im Norden

Hartenholm. An diesem Song kommt in diesem Sommer niemand vorbei. Ob man möchte oder nicht, Sexismus- und Verbots-Debatte inklusive. „Layla“ von DJ Robin & Schürze, seit Wochen die Nummer eins in den deutschen Charts, wurde von dem Duo am Wochenende sogar live im ZDF-Fernsehgarten performt.

Die Popularität des Stückes war im Juli rasant gestiegen, nachdem die Stadt Würzburg in Bayern als Veranstalterin eines Volksfestes das Abspielen untersagt hatte mit Verweis auf den Text. Dieser sei frauenfeindlich, hieß es – es geht um eine „Puffmama“, die „schöner, junger, geiler“ sei. In der Diskussion argumentierte die eine Seite mit Kunstfreiheit, die andere mit Sittenwidrigkeit.

Mia Julia („Der Zug hat keine Bremse“) ist nicht nur Ballermann-Star, sondern auch Porno-Darstellerin.

Foto: Jonas Diener

Mit „Layla“ und Mia Julia – Mallorca-Party auf dem Flugplatz

Die Interpreten haben davon nur profitiert. Die umstrittenen Zeilen singen nun auch Menschen, die vorher überhaupt keinen Bezug zu dieser Musik hatten. Am 20. August kommt Mallorca-Star Schürze nun zusammen mit vielen weiteren Schlager-Größen in den Kreis Segeberg. Auf dem Flugplatz Hartenholm macht dann die „Olé“-Partytour Station. Dass „Layla“ gespielt wird, haben die Veranstalter sofort bekräftigt.

Die Open-Air-Reihe bringt mehr oder weniger alles mit, was in Sachen Schlager und Ballermann Rang und Namen hat. Schürze, dann Mia Julia („Der Zug hat keine Bremse“), Julian Sommer („Dicht im Flieger“), Specktakel („Mama Laudaa“), Menderes, Mike Leon Grosch, aber auch die Altstars Klaus und Klaus und die 90er-Jahre-Dancestars Loona und Rednex sind dabei (alle Infos hier).

Newsletter für Norderstedt und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Mallorca-Party: Aus Hamburg gibt’s einen Bus-Shuttle

Die Tickets für die Zehn-Stunden-Party kosten 29,90 Euro. Diejenigen, die nicht aus der Umgebung kommen, aber nicht mit dem eigenen Auto fahren wollen, können einen Partybus dazu buchen, der unter anderem aus Hamburg zum Flugplatz und zurück rollen wird. Der genaue Ablauf für die Olé-Party soll am 8. August veröffentlicht werden.