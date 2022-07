Ex-Landrat vermisst – Familie von Anton Graf Schwerin von Krosigk in Sorge

Bad Segeberg. Wo ist Anton Graf Schwerin von Krosigk? Die Familie ist in Sorge, weil der ehemalige Landrat des Kreises Segeberg seit Montagabend vermisst wird.

Der 97 Jahre alte Segeberger war um 18 Uhr mit seinem Auto, einem schwarzen Golf mit Segeberger Kennzeichen, von seinem Haus in Bad Segeberg in Richtung Högersdorf gestartet, um dort an einer Rotarier-Sitzung in den Holsteiner Stuben an der Dorfstraße teilzunehmen. Dort aber ist er nicht angekommen.

Die Familie des Rentners, der im Juni seinen 97. Geburtstag feiern konnte, ist in Sorge. Obwohl Anton Graf Schwerin von Krosigk ein rüstiger und aktiver Mann ist, halten seine Angehörigen und die Polizei es für nicht ausgeschlossen, dass er Hilfe benötigt. Bisher wurde vergeblich nach ihm gesucht.

Anton Graf Schwerin von Krosigk im Jahre 2019 in seiner Bibliothek im Souterrain seines Hauses in Bad Segeberg.

Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung: Graf Schwerin ist 1,80 Meter groß und von schlanker Statur mit einem „kleinen Bauch“. Er verließ das Haus mit einer schwarzen Cordhose, dunkelblau gestreiftem Hemd und vermutlich einem dunklen Jackett.

Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten nimmt die Kriminalpolizei in Bad Segeberg unter der Telefonnummer 04551/884 - 0 oder an jeder Polizeidienststelle entgegen.

Der seit einem Jahr verwitwete Anton Graf Schwerin von Krosigk gilt als einer der am längsten amtierenden Kommunalpolitiker in Schleswig-Holstein. Der parteilose Jurist war vom 1. April 1966 bis zum 3. Juli 1990 Landrat des Kreises Segeberg und ist eines von neun Kindern des letzten Reichsministers der Finanzen (1932 bis 1945) Johann Ludwig Graf Schwerin von Krosigk und seiner Frau Ehrengard.

Anton Graf Schwerin von Krosigk war bekannt für trockenen Humor

Bekannt und beliebt ist er auch wegen seines trockenen Humors. An seinem 90. Geburtstag im Jahre 2015 verkündete er den Besuchern der Feier: „Ich würde sie ja gerne zu meinem 100. Geburtstag einladen, aber ich befürchte, viele von ihnen werden diesen Tag nicht mehr erleben ...“