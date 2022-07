Wetter Norderstedt: Bis zu 37 Grad! Erst Hitzewelle, dann Temperatursturz

Freibadwetter in Norderstedt: Da bietet sich ein Ausflug ins Strandbad an (Archivbild).

Norderstedt. Bis zu 37 Grad und strahlender Sonnenschein – das erwartet die Menschen in Norderstedt in dieser Woche. Bestes Wetter für einen Ausflug etwa ins Freibad.

„Am Montag gibt es bis zu elf Sonnenstunden bei Temperaturen um die 29 Grad“, sagt Diplom-Meteorologe Dominik Jung von Wetter.net.

Wetter Norderstedt: Hitzewelle mit bis zu 37 Grad erreicht Norden

Am Dienstag gibt es bei etwa 33 Grad sogar noch mehr Sonne, bevor am Mittwoch mit 37 Grad die Höchsttemperatur der Woche erreicht wird. „Am Abend sind leichte Gewitter oder Schauer möglich, aber viel Regen wird es diese Woche nicht geben“ so Jung.

Von Donnerstag an wird es deutlich kühler. „Grund dafür sind kühle Luftmassen, die Temperaturen sinken auf etwa 26 Grad“, so der Wetter-Experte. Zum Wochenende wird es noch einmal ein wenig kälter. „Das fühlt sich dann mit um die 21 Grad fast schon herbstlich an – im Vergleich zur Hitze am Wochenbeginn“, sagt der Wetter-Experte.

Wetter Norderstedt: Hohes Risiko für Waldbrände im Hamburger Umland

Wer Anfang der Woche etwas Abkühlung sucht, sollte an die Küsten fahren. „Dort ist es zwar auch heiß – in Cuxhaven werden beispielsweise die 30 Grad erreicht – aber es ist doch etwas kühler als im Landesinneren“, so Jung.

Die starke Hitze und der fehlende Regen sorgen laut Jung für eine erhöhte Waldbrandgefahr. „Für Norderstedt und das gesamte Hamburger Umland ist diese sehr hoch, es gilt Stufe vier, die zweithöchste Gefahrenstufe.“

Wie das Wetter in der kommenden Woche wird, ist noch unsicher. „Wie sich die Temperaturen entwickeln, müssen wir abwarten“, so der Meteorologe.