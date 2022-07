Karl-May-Spiele: Winnetou & Co geben exklusiv Autogramme beim Kinderfest

Karl-May-Spiele Winnetou & Co geben Autogramme beim Kinderfest am Kalkberg

Bad Segeberg. Am Sonntag den 17. Juli ist es wieder so weit: Zum 28. Mal wird das Karl-May Kinderfest am Kalkberg gefeiert. An diesem Tag sind von 10 bis 14 Uhr alle Aktivitäten und Aktionen besonders auf die Kleinen abgestimmt. Und das Beste: Alle Aktionen sind kostenlos.

Man kann sich beim Trampolinspringen, Bungy-Run oder Rodeoreiten auspowern. Wer es lieber ein bisschen gemütlicher mag, kann beim „Animal Riding“ mitmachen. Dabei können die Kinder auf plüschigen Tieren reiten und diese durch ihre eigenen Bewegungen steuern. Beim Laufen auf Shaddy-Hufen werden Geschicklichkeit und Balance gefragt.

Karl-May-Spiele: Lustige Wasserspiele der Feuerwehr Segeberg

Zwei Jungs treten beim Bungy-Run gegeneinander an.

Foto: Karl-May Festspiele

Besonders bei heißem Wetter bieten die lustigen Wasserspiele der Freiwilligen Feuerwehr Bad Segeberg eine kleine Erfrischung. Zudem kann man sich in einem knallroten Feuerwehrauto fotografieren lassen.

Die Wildparks Lüneburger Heide und Eekholt haben jeweils ein Glücksrad dabei und informieren bei einem Quiz über „Natur und Tierwelt“ sowie über das geheimnisvolle Leben der Wölfe.

Bei der Firma Räuberevents kann man einen „Kindianerschatz“ basteln und „Indianertattoos“ bekommen. Im „Indian Village“ dürfen die Besucher ihr Glück beim Goldwaschen versuchen.

Karl-May-Spiele: Besucher müssen Abstand zu den Stars halten

Aber das ist noch nicht alles – um 12 Uhr kommt das Karl-May-Ensemble zur Autogrammstunde vorbei. Das ist immer ein Höhepunkt des Tages. Die Schauspieler sind in Kostüm und Maske ganz nah zu sehen – die kleinen und großen Besucher müssen coronabedingt allerdings einen Abstand von zwei Metern einhalten.

Auch die tierischen Stars werden zu sehen sein. Von 11 bis 11.30 Uhr kann man im „Indian Village“ Winnetous Adler „Ko-inta, das Feuerauge“ aus der Nähe betrachten. Er wird von der Afrikanischen Schreiseeadlerdame Mali verkörpert. Mit dabei ist auch das Sakerfalkenweibchen Mira.

Karl-May-City-Express: Gemütliche Fahrt durch Bad Segebergs Altstadt

Anderen Tieren wird man auf dem Kinderfest ebenfalls über den Weg laufen. Darunter sind zum Beispiel Schafe, Ziege und eine Eselmutter mit ihrem Fohlen. Wer möchte, kann den Kalkberg kurz verlassen und im Karl-May-City-Express eine gemütliche Fahrt durch Bad Segebergs Altstadt machen. Bei so viel Action darf die Stärkung natürlich auch nicht fehlen, daher kann man bei Lehmann’s Saloon eine Stockwurst grillen.

Beim Kids-Single-Highjumping auf dem Trampolin können Kinder Saltos ausprobieren.

Foto: Karl-May Festspiele

Untermalt wird die Veranstaltung von stimmungsvoller Countrymusik. Zudem gibt es kunstvolle Tanzauftritte der „Country Linedancer Todesfelde, Wahlstadt & Friends“ und der Flutter Bad Wheeler, einem Squaredance-Verein aus Bad Segeberg.

Die Geschäftsführerin Ute Tienel ist besonders dankbar, dass sie den Besuchern auch dieses Jahr ein „unvergessliches Erlebnis“ bieten kann, auch nach der schwierigen Zeit. „Ich bedanke mich bei allen, die uns bei diesem Fest für Kinder so tatkräftig unterstützen.“, sagt sie und verweist damit auf Partner wie Froneri Schöler, Coca Col, Fun4Children und den Wildpark Eekholt.

Karl-May-Spiele: Besucher sollen auf das neue Verkehrsleitsystem achten

Anschließend zum Kinderfest kann man ab 15 Uhr die Vorstellung von „Der Ölprinz“ besuchen. Kinder die dabei im Wild-West Kostüm erscheinen müssen sogar drei Euro weniger Eintritt bezahlen.

Bei der Anfahrt sollten die Gäste auf das neue Verkehrsleitsystem mit LED-Tafeln achten, die Parkplätze sind kostenlos.