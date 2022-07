Stadtpark Norderstedt: Kultursommer – Musiker müssen wegen Corona absagen

Organisatorinnen engagieren kurzfristig Vertretungen. Welche Künstler nun einspringen. Das neue Programm in der Übersicht.

Nenads Motto: „Alles 100 Prozent handgemacht“. Der Künstler tritt beim Kultursommer in Norderstedt auf.

Norderstedt. Die Corona-Zahlen steigen und machen auch vor Musikerinnen und Musikern nicht Halt. Sowohl das Norderstedter Csárdás-Paprika-Duo mit Susanna Fárkás und Istvan Gulyas als auch das Kleeblatt-Quartett mussten ihre Auftritte beim zweiten Norderstedter Kultursommer absagen.

Doch die Organisatorinnen des Kultursommers konnten schnell Ensembles engagieren, die sofort einspringen können.

Stadtpark Norderstedt: Künstler sagen Kultursommer-Auftritte ab

Für das Csárdás-Paprika-Duo kommt am Sonnabend, 16. Juli, die Hamburger Sängerin Luna als Solistin und stellt Songs aus ihrer Debüt-EP „Emilia“, einem Mini-Album, das sie 2021 mit ihrer Band „Luna and the Fathers“ aufgenommen hat.

Luna hat sich dem Indie-Folk verschrieben und ist bereits bei vielen Newcomer Festivals aufgetreten. Auf „Emilia“ greift Luna Themen wie das Suchen nach einer Familie, Depression im Alltag und tragische Verliebtheit auf. Das Konzert beginnt um 16 Uhr auf der Open-Air- Bühne im Innenhof des Norderstedter Kulturwerks.

Sängerin Luna aus Hamburg tritt beim Kultursommer im Stadtpark Norderstedt auf.

Foto: Annama

Stadtpark Norderstedt: Am Freitag spielt Abi Wallenstein

Am Sonntag, 17. Juli, springt Nenad für das Kleeblatt-Quartett ein. Der Solist mit dem bunten Akkordeon spielt ohne jegliche Begleit-Akustik und Rhythmus-Einspieler eine Mischung aus Latino, Balkan, französischen Musettes bis zu Techno-Musik. Sein Motto lautet: „Alles 100 Prozent handgemacht“. Er verspricht Vielseitigkeit und mitreißende Spielfreude. Das Konzert beginnt ebenfalls um 16 Uhr.

Norderstedter Kultursommer, Open Air Bühne, Innenhof Kulturwerk, Stormarnstraße 55: Fr 15.07., 18.00: Abi Wallenstein, 20.00: Seth Walker and Band. Sa 16.07., 14.00: Toto Lightman Kinderchor, 16.00: Luna, 18.00: Frollein Motte, 20.00: Poetry Slam. So 17.07., 14.00: Action Comedian Jens Ohle, 16.00: Akkordeon-Solist Nenad, 18.00: HipHop Summer Vibes, Academy Hamburg. Eintritt jeweils frei.