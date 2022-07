Tangstedt: Gefahr auf dem Fußweg? Jetzt hilft der Wegebeauftragte

Raymund Haesler ist in Tangstedt Ansprechpartner für Hinweise zu Fuß- und Radwegen. Welche Probleme er lösen soll.

Tangstedt. Die Gemeinde Tangstedt hat jetzt einen Wegebeauftragten. Es handelt es sich um einen Mann, dem der Ort bestens bekannt ist – und den auch viele Bürgerinnen und Bürger kennen.

Raymund Haesler ist jetzt Ansprechpartner für Hinweise und Probleme entlang der Straßen und Wege im Dorf. Er ist per Mail (wegebeauftragter@tangstedt-stormarn.de) oder unter 04109/5141 erreichbar.

Gefahr auf dem Fußweg in Tangstedt? Jetzt hilft der Wegebeauftragte

Haesler ist bereits Gemeindearchivar, und er war Koordinator für alle Fragen rund um die Costa Kiesa. Er hatte sich auf die öffentlich ausgeschriebene Stelle beworben – und wurde ausgewählt.

„Der Wegebeauftragte kümmert sich um die Verbesserung des Erscheinungsbildes der Gemeinde Tangstedt“, so Bürgermeister Jürgen Lamp. „Er soll vornehmlich bei Pflichtverletzungen das Gespräch mit Verantwortlichen suchen und bei Verwaltungsaufgaben unterstützen.“ Ein besonderes Augenmerk werde darauf gelegt, dass die Fuß- und Radwege gefahrenfrei benutzt werden können.

Zunächst soll Haesler Aufklärung leisten

Denn, so Lamp, die aktualisierte Straßenreinigungssatzung sei offenbar nicht jedem bekannt. „Danach liegen Zuständigkeit und Verantwortung für die entsprechenden Flächen bei den Anrainern.“ Haesler werde hierbei Aufklärung betreiben, im Vordergrund solle zunächst das Gespräch mit den Bürgern stehen.

Auch ein weiteres Amt wurde besetzt. Katja Liebler ist die neue ehrenamtliche Kinderbeauftragte für Tangstedt, sie folgt auf Angelika Makedonski. Sie soll Interessen von Kindern und Jugendlichen vertreten, für diese Ansprechpartner sein, aber auch für die Gremien und die Verwaltung.

Tangstedt: Auch zwei Dorfkümmerer werden noch gesucht

Eine weitere Personalie ist in Vorbereitung. Denn ebenso ausgeschrieben sind zwei auf drei Jahre befristete Stellen für Personen, die als Dorfkümmerer tätig sein wollen für jeweils 5,5 Stunden wöchentlich. Auch diese wären Ansprechpartner, könnten Hinweise auf Hilfsangebote geben, Nachbarschaftshilfe und das Ehrenamt unterstützen, Gemeindeangebote oder Fahrdienste organisieren oder Netzwerke mit Dorfkümmerern in anderen Orten pflegen.

Empathisch, selbstständig, sicher in Wort und Schrift, sozial kompetent – diese Eigenschaften werden gesucht. Vergütet wird der Job über die Entgeltgruppe 3 im öffentlichen Dienst. Bewerbungen können bis 22. Juli beim Amt Itzstedt eingereicht werden. Bei Rückfragen steht Bürgermeister Lamp unter 04109/5140 zur Verfügung.

Bewerbungen Dorfkümmerer an: Amt Itzstedt, Segeberger Str. 41, 23845 Itzstedt oder an personal@amt-itzstedt.de (in einem Dokument als PDF).