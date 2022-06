Stadtpark Norderstedt: Kultursommer 2022 – diese Bands treten auf

Norderstedt. Der Norderstedter Kultursommer im vergangenen Jahr kam bei den Bürgerinnen und Bürgern so gut an, dass das Kulturamt Norderstedt und die städtische Mehrzwecksäle GmbH (MeNo) nun eine zweite Auflage veranstalten.

An zwei Wochenenden (8. bis 10. Juli und 15. bis 17. Juli) gibt es auf der Open-Air-Bühne im Innenhof des Kulturwerks jede Menge zu sehen: 18 Bands, Artistik, Comedy und Poetry Slam, Tanz und Gesang, Dichtkunst und Zauberei.

Kultursommer Norderstedt findet 2022 erneut statt

„Alle Veranstaltungen sind kostenfrei, und alle Künstlerinnen und Künstler erhalten ein Honorar“, sagt Kulturamtsleiter Dieter Powitz.

Deshalb seien die Veranstalter auch froh, die Norderstedter Stadtwerke und die Norderstedter Bank als Sponsoren des Kultursommers gewonnen zu haben. Mit dem Kultursommer soll auch den Norderstedter Kulturträgern nach der langen Corona-Pandemie wieder Bühne, Publikum und Honorar geboten werden.

Stadtpark Norderstedt: Deutsch-Rapper und Blues-Legende

Abi Wallenstein spielt im Stadtpark Norderstedt – und das sogar kostenlos.

„Wir wollen eher unbekannten Bands aus der Region Auftrittsmöglichkeiten bieten und den Kultursommer als Norderstedt-Marke für die nächsten Jahre etablieren“, sagt Oberbürgermeisterin Elke-Christina Roeder, die nach dem Abgang des Mehrzwecksäle-Geschäftsführers Suntke Garbe die Geschäfte der MeNo leitet.

Fand der erste Kultursommer noch komprimiert von Donnerstag bis Sonntag statt, so sind die Konzerte jetzt über zwei Wochenenden verteilt, um noch mehr Künstlerinnen und Künstlern Raum zu geben und das Programm auf die Zielgruppen abzustimmen.

Kultursommer: Afrob, das „Reimemonster“ aus den 90ern

Die Devise des Kultursommers 2022: Für jede Zielgruppe ist was dabei. Das zeigt sich schon bei den sehr unterschiedlichen Highlights im Programm. Fans von deutschem HipHop und Rap wird der Name Afrob in den Ohren klingen, der am Sonnabend, 9. Juli, 20 Uhr, auftritt.

In der 90er-Jahren war er der deutsche Shootingstar und landete mit „Reimemonster“ gemeinsam mit Ferris MC einen Klassiker. Seit über 20 Jahren rappt sich Afrob seither durch die Charts. Solo, aber auch Featureartist für Künstler wie Massive Töne, Freundeskreis, die Fantastischen Vier oder Gentleman. Afrob ist auch als Schauspieler und Produzent am Start.

Im Kontrast dazu steht Abi Wallenstein, der Vater der Hamburger Blues-Szene und eine lebende Legende des Blues in Deutschland. Am Freitag, 15. Juli, von 18 Uhr an spielt Wallenstein den Boogie-Woogie auf der Kultursommer-Bühne, präsentiert von der Music-Werkstatt. Abi Wallenstein spielt bereits seit vier Jahrzehnten in Norderstedt. Seine ersten Konzerte gab er in Hildegard Waacks legendärer Musikkneipe „Kuckucksei“.

Open-Air-Bühne am Kulturwerk: Programm für Familien

Pop-Sängerin Miu ist wieder mit dabei – wie auch im letzten Norderstedter Kultursommer.

Um 20 Uhr am 15. Juli übergibt Wallenstein die Bühne an die Seth Walker und seine Band aus den USA. Der Music Star präsentiert den amerikanischen Ausnahmekünstler, der mit seiner Musik gekonnt zwischen den Genres wandelt und R’n’B, Americana, Pop, Gospel, etwas Jazz, Funk und Folk zu einem spannenden Gesamtmix verarbeitet.

Schon beim letzte Kultursommer war Miu, alias Nina Graf, dabei. Mit ihrem Modern Retro Soul hat sich die Hamburgerin in diversen Musikszenen etabliert. Miu spielte als erster Popact in der Hamburger Elbphilharmonie, begeisterte Soulfans genauso wie die Gäste von Elbjazz und Jazz Baltica. Mius Sound ist international, ihre Stimme unverwechselbar. Da sie in Norderstedt lebt, besteht eine enge Verbundenheit zum Kultursommer. Sie tritt am Sonnabend, 9. Juli, von 18 Uhr an auf.

Aber der Kultursommer bietet auch Veranstaltungen für Familien, bereits am Nachmittag. Etwa am Sonnabend, 9. Juli, von 14 Uhr an, den Singer-Songwriter Danny Guitar, der gemeinsam mit seiner zwölfjährigen Tochter Lisa auftritt. Dem Tochter-Vater-Duo folgen um 16 Uhr die 50 Sängerinnen und Sänger des Chores „Chorus Mind“. Sie singen ein Pop-Rock-Klassiker wie „Eye of the Tiger“ von Survivor oder das berührende „Halleluja“ von Leonard Cohen.

Shantys mit den Moorbekschippern aus Norderstedt

Wer den Sonntag, 10. Juli, die seemännische Wehmut sucht, der kommt um 16 Uhr zum Kulturwerk und hört dem Shantychor Moorbekschipper aus Norderstedt zu. Um 18 Uhr kommt dann Roast Apple auf die Bühne und macht den Menschen im Stadtpark Beine: Die vier Jungs aus Ostfriesland entführen das Publikum mit unwiderstehlichem Groove geradewegs in eine funky Disco der 70er Jahre.

Start des Kultursommers ist am Freitag, 8. Juli, von 18 Uhr an mit dem dänischen Duo Tim Lothar Holger HoBo Daub, die ebenso vom Kulturträger Blueswerk präsentiert werden wie Bad Temper Joe mit Band am Freitag, 8. Juli, 20 Uhr.

Am Sonnabend, 16. Juli, 14 Uhr, entern Toto Lightman und seine Ehefrau Bernarda Doku mit ihrem international besetzten Kinderchor die Open-Air-Bühne. Scharf und quirlig wird es ab 16 Uhr mit dem Csárdás-Paprika-Duo Susanna Farkás und Istvan Gulyas mit ungarischer Folklore und beliebten Operetten-Couplets, mit Schmachtern aus alten Filmen und Schlagerhits.

Stadtpark Norderstedt: Comedy, Poetry Slam und HipHop

Neu im Sommerfest-Reigen ist das Frauen-Duo „Frollein Motte“, das am Sonnabend, 17. Juli, 18 Uhr, mit Rock und Pop mitreißen will. Am Sonnabend, 17. Juli, gibt es von 20 Uhr an beim „Kampf der Künste – Best of Poetry Slam“ bestens in Form gebrachte, gereimte und ungereimte Dichtkunst.

Komisch wird es am Sonntag, 17. Juli, von 14 Uhr an mit Jens Ohle und seiner artistischen Comedy Show. Der Mann turnt abenteuerlich auf einer steilen Leiter herum und will schrillen Jahrmarkt mit Varieté verbinden.

Den Abschluss des Norderstedter Kultursommers auf dem Innenhof des Kulturwerks gestalten von 18 Uhr an die „HipHop Summer Vibes“. Mehr als 20 Studentinnen und Studenten der HipHop Academy Hamburg präsentieren ihre Master-Choreografien. Wer während der Veranstaltungen Hunger und Durst bekommt – die „Hopfenliebe“ sorgt für Speis und Trank.

Norderstedter Kultursommer, 8.-10.6., und 15.-17.7., Open-Air-Bühne Kulturwerk Norderstedt, Stormarnstraße 55. Eintritt frei, Spenden willkommen.