Ukraine Krieg: Helfer schlagen Alarm - Spendenbereitschaft sinkt deutlich

Die Not wird nicht kleiner, die Spendenmengen schon: Bürgermeisterin und Initiative „HU hilft“ appellieren an die Bürger

Henstedt-Ulzburg. Der nächste Hilfstransport der Aktion „HU hilft!“ ist gerade in die Ukraine gestartet. Der 40-Tonner von Karsten Rohlwing ist gut befüllt mit 30 Paletten Sachspenden am Donnerstag von der Annahmestelle bei der Firma Harrs am Tiedenkamp 17 in Henstedt-Ulzburg in Richtung ukrainische Grenze losgefahren. Die Waren haben einen Wert von 30.000 bis 35.000 Euro.

Karsten Rohlwing, Henstedt-Ulzburger Unternehmer, fährt die Sachen ehrenamtlich in ein Hilfslager der Organisation „Help Ukraine Romania“. Es ist seine dritte Fahrt nach Nordrumänien und der vierte Transport mit Spenden aus Henstedt-Ulzburg.

Ukraine-Krieg: Spendenbereitschaft sinkt deutlich

„Die da unten hören nicht auf, also hören wir auch nicht auf“, sagt Rohlwing und meint damit die Menschen an der Grenze zur Ukraine, die das Spendenlager in Rumänien betreiben und den Weitertransport der Hilfsgüter in das Kriegsgebiet in der Ostukraine organisieren. Bei seiner ersten Fahrt an die ukrainische Grenze sei das Spendenlager noch gut gefüllt gewesen. Mit zunehmender Kriegsdauer habe leider auch die Spendenbereitschaft nachgelassen und somit die Anzahl dringend benötigter Hilfsgüter für die von Krieg und Zerstörung betroffenen Menschen in der Ukraine.

Dass es ruhiger in der Spendenannahmestelle am Tiedenkamp 17 geworden ist, kann Julia Harrs bestätigen. „Es kommen noch vereinzelt Sachspenden bei uns an, aber es wäre schön, wenn die Bürgerinnen und Bürger wieder mehr vorbeibringen würden“, sagt die Ehefrau von Firmeninhaber Christian Harrs.

Bürgermeisterin appelliert: Alle müssen weiterhin helfen!

Spenden können freitags und sonnabends, jeweils von 15 bis 18 Uhr, am Tiedenkamp 17 abgegeben oder rund um die Uhr in einer Spendenbox vor den Toren der Firma Harrs abgelegt werden. Außerdem werden Spenden ab sofort auch im „Zentrum für Hilfe“, (im Erdgeschoss des CCU, am Dienstag, Donnerstag und Sonnabend in der Zeit von 15 bis 18 Uhr entgegengenommen.

Gebraucht werden weiterhin vor allem Wasser, Softgetränke, haltbare Lebensmittel wie Konserven und Babynahrung. Eine Liste im Internet informiert laufend über die benötigten Waren. Ebenso dringend benötigt werden Geldspenden, um Lebensmittel und andere dringend benötigte Hilfsgüter zu kaufen sowie die Spritkosten für die Hilfstransporte zu decken.

Hilfstransport Henstedt-Ulzburg: Fünfte Lieferung im Oktober

„Wenn sich alle in Henstedt-Ulzburg, denen es möglich ist, mit einer Sach- oder Geldspende beteiligen, dann würde uns das ungemein helfen“, sagt Julia Harrs. Ziel sei es, den 40-Tonner von Karsten Rohlwing ein weiteres Mal zu füllen. Denn den nächsten Transport hat der Unternehmer bereits geplant. Im Oktober soll es erneut mit möglichst vielen Hilfsgütern nach Nordrumänien gehen.

„Rohlwing und das gesamte Team von ,HU hilft’ wird nicht aufhören. Es benötigt dafür aber weiterhin unser aller Mithilfe“, teilt Henstedt-Ulzburgs Bürgermeisterin Ulrike Schmidt mit.

Geld kann man auf das Konto des Deutschen Kinderbunds Henstedt-Ulzburg spenden, IBAN: DE19 2219 1405 0067 5927 01; Verwendungszweck: Humanitäre Hilfe für die Ukraine. Über Paypal: info@dksb-hu.de