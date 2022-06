A7 Unfall: Fahrer bewusstlos – Auto schleudert gegen Leitplanke

Polizei, Rettungswagen und ein Notarztteam waren wegen des Unfalls an der A7 im Einsatz (Symbolfoto).

Kreis Segeberg. Mit ihrer blitzschnellen Reaktion hat eine 47-jährige Dänin auf der A7 einen schweren Unfall verhindert. Die Beifahrerin griff geistesgegenwärtig ins Lenkrad, als ihr 52 Jahre alter Mann plötzlich das Bewusstsein verlor. Sie brachte den Audi Q5 sicher an der Autobahn zum Stehen.

A7 Unfall: Auto schleudert gegen die Leitplanke

Zu dem Zwischenfall kam es am Montag in Höhe der Raststätte Brokenlande, als sich das Ehepaar auf dem Weg nach Dänemark befand. Nachdem der Mann am Steuer zusammengesackt war, prallte der Audi gegen die Mittelleitplanke. Nach dem Aufprall wurde das Fahrzeug über alle drei Fahrstreifen gegen die die Außenschutzplanke geschleudert.

Dennoch gelang es der 47-Jährigen, den Audi unter ihre Kontrolle und kontrolliert auf der Raststätte Brokenlande zum Stehen zu bringen. „Ersthelfer waren schnell an dem verunfallten Fahrzeug“, sagte ein Polizeisprecher. „Eine ebenfalls zufällig vor Ort befindliche Ärztin konnte den immer noch bewusstlosen Fahrer medizinisch betreuen, bis ein herangerufenen Rettungswagen und Notarzt weitere medizinische Hilfe leisten konnten.“

Polizei: Fahrbahnen der A7 blieben frei

Nach kurzer Zeit war der Fahrer wieder ansprechbar. Das Notarztteam fuhr ihn ins Krankenhaus nach Neumünster. An dem Fahrzeug entstand ein Sachschaden von 15.000 Euro. Die Beifahrerin im Audi blieb unverletzt. „Die Fahrbahn der A 7 blieb die ganze Zeit frei, an dem Unfall waren keine weiteren Fahrzeuge beteiligt“. sagte der Polizeisprecher.