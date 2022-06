Sparkasse Südholstein: Azubis leiten Filiale in Bad Bramstedt

23-Jähriger wird Filialleiter – zumindest für zwei Wochen. Was das junge Team plant und an Besonderheiten vorhat.

Bad Bramstedt. Bis auf den Filialleiter Tobias Bolsmann gehen alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Bad Bramstedter Filiale der Sparkasse Südholstein vom 11. bis 22. Juli in den Urlaub. Der Grund: In dieser Zeit wird ihr Arbeitsplatz zur Azubi-Filiale. Sieben Auszubildende übernehmen in den zwei Wochen alle anfallenden Arbeiten, organisieren sich selbst und beraten die Kundschaft.

Alle Sieben sind Auszubildende im zweiten Lehrjahr. Sie gehören zu den besten ihres Jahrgangs und wurden durch intensive Schulungen und Seminare auf ihre besondere Aufgabe vorbereitet. Bei der Sparkasse Südholstein wird großer Wert auf eine praxisorientierte Ausbildung gelegt, das Projekt „Azubi-Filiale“ wird in diesem Jahr bereits zum achten Mal durchgeführt.

Sparkasse Südholstein: Ricky Schneider (23) wird Filialleiter

Personalleiter Jörn Magarin sagt dazu: „Das ist eine tolle Gelegenheit Verantwortung zu übernehmen!“ Er rät den sieben jungen Leuten: “Genießen Sie diese Zeit.“ Die Aufgaben der angehenden Bankkaufleute sind schon festgelegt: Der 23-jährige Ricky Schneider übernimmt den Posten des Filialleiters, seine Stellvertreterin wird Nelly Herdt (22). Außerdem gehören zum Team Nadine Winter (21), Cynthia Kastanian (23) Melissa Mori (19), Katharina Ruge (30) und Alicija Nowakiewicz (22).

Beratung auch auf Ukrainisch in Bad Bramstedt

Alle vereint, dass sie über besondere Sprachkenntnisse verfügen. Sprache, das ist in diesem Jahr das Motto des Projekts. Zu einem guten Service gehört eine gute Kommunikation und auch in Bad Bramstedt stellt man fest, dass Sprachkenntnisse immer wichtiger werden. Die sprachliche Barriere, so die Erfahrung, ist oft hoch. Spanisch, Russisch, Ukrainisch, Serbisch, Armenisch, Arabisch, Englisch, Polnisch und Finnisch: in all diesen Sprachen werden Kundinnen und Kunden neben Deutsch in der Azubi-Filiale bedient und beraten werden.

Sparkasse Südholstein: Leiter Bolsmann steht als Ansprechpartner zur Verfügung

Darüber hinaus erwartet sie genauso viel Kompetenz und Routine, wie sie es von der Sparkasse Südholstein gewohnt sind. Die sieben Azubis sind sich einig: „Wir wollen die Kunden glücklich machen.“ Sie kennen sich und vertrauen einander. Tobias Bolsmann ist auf jeden Fall vor Ort, unterstützt das junge Team und steht im Hintergrund als Ansprechpartner zur Verfügung. Er ist sich sicher: „So, wie ich diese sieben Auszubildenden kennengelernt habe, wird meine Hilfe aber sicher kaum benötigt. Mir ist überhaupt nicht angst und bange.“

