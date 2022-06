Ukraine: Dagmar Drümmer hilft Flüchtlingen in Kaltenkirchen

Ukraine Kaltenkirchen: Dagmar Drümmer hilft Flüchtlingen in der Not

Kaltenkirchen. Die Stadt Kaltenkirchen verstärkt ihr Team für die Integration von Flüchtlingen. Dagmar Drümmer unterstützt Simone Wichelmann und wird sich besonders den Menschen aus der Ukraine widmen, die nach Kaltenkirchen kommen.

„Zu ihren Aufgaben gehört unter anderem die Unterstützung und Begleitung der Flüchtlinge bei der Strukturierung von Arbeitsabläufen in einer neuen Umgebung, in verschiedenen Lebenslagen wie Arbeit, Sprachkurs, Schule und Kita sowie bei der Suche und Einrichtung von Wohnraum“, teilte die Stadtverwaltung mit. Auch die Begleitung der ehrenamtlich engagierten Flüchtlingshelfer gehört zum Aufgabengebiet der Betreuerinnen.

Hilfe für Ukraine-Flüchtlinge bei ganz alltäglichen Fragen

Drümmer übernimmt eine neue 28-Stunden-Stelle und soll bei den alltäglichen Fragen helfen: Wo ist die nächste Apotheke, warum funktioniert die Waschmaschine nicht, wo bekomme ich Schreibmaterial her? „Allein waren die Aufgaben für Frau Wichelmann nicht zu schaffen“, sagte Bürgermeister Hanno Krause. In der Stadt werden derzeit 200 Menschen aus der Ukraine betreut.

„Ein schöner Einstieg war die Begleitung der Ausgabe von Schulranzen und Schulrucksäcken an Kinder aus der Ukraine Mitte Mai, die mit den bei der Stadt eingegangenen Spendengelder für die Ukraine-Hilfe finanziert wurden“, sagt Dagmar Drümmer. Der 62-Jährige hat viele Jahre bei der Stiftung Tausendfüßler gearbeitet. Sie ist verheiratet und Mutter von zwei erwachsenen Kindern. Nach einem berufsbegleitenden Studium zur Betriebswirtin der Seniorenwirtschaft hat sie in Kaltenkirchen eine Begegnungsstätte der Stiftung Tausendfüßler aufgebaut und geleitet.

Hohe Summe für Flüchtlinge von Spendern aus Kaltenkirchen

Mit den eingegangenen Spendengelder für die Kaltenkirchener Ukraine-Hilfe werden weitere Aktionen geplant und organisiert:

• Für die Kinder werden Fahrradhelme beschafft. Die Ausgabe erfolgt voraussichtlich nach Liste über die Fahrradwerkstatt am Bildungstreff für Flucht und Migration, Lakweg 2-4, montags von 16-18 Uhr.

• Eintrittskarten für das Freibad (Tagestickets) werden in den nächsten Tagen verteilt.

• In der letzten Juni-Woche folgt ein Ausflug mit einem Bus zum Wildpark Eekholt. Der Lions Club hat für den Eintritt 600 Euro gespendet.

• Vom 25. bis 29. Juli wird in Kattendorf eine Woche Reittherapie für sieben ukrainische Kinder angeboten. Das Reiten findet in einer festen Gruppe täglich jeweils von 9 bis 12 Uhr statt. Die Fahrten nach Kattendorf werden von der Stadt organisiert und gemeinsam von einer Dolmetscherin aus dem Helferkreis begleitet. • Für Ende August oder Anfang September ist eine Fahrt in den Hansa -Park mit zwei Reisebussen vorgesehen.

•Von der ARKO-Franchisenehmerin Volker Kersten GmbH wurden Schokoladenfiguren im Wert von 1870 Euro aus insgesamt fünf Filialen gespendet und an die Kinder verteilt.

Ukraine-Flüchtlinge können Sprachkurse besuchen

Im Bildungstreff, Lakweg 2-4, finden wieder für alle Flüchtlinge zwei ehrenamtlich organisierte Sprachangebote statt: mittwochs 16.30 bis 18.30 Uhr, B1/B2-Niveau, und donnerstags, 10 bis 12 Uhr, Anfänger A1/A2-Niveau. Die Hausaufgabenhilfe für Grundschüler steht dienstags von 13 bis 15 Uhr auf dem Programm.

Bei der Stadt sind mittlerweile Spenden in Höhe von mehreren 10.000 Euro eingegangen. Um die Aufgaben bei der Betreuung der Flüchtlingen bewältigen zu können, habe die Stadt das Netzwerk aus dem Jahr 2014 aktiviert, sagte der Bürgermeister.