Arriba Norderstedt: Franziska van Almsick verfolgt besondere Mission

Die Ex-Schwimmerin kommt am Sonntag ins Arriba-Erlebnisbad nach Norderstedt. Welches umfangreiche Programm geplant ist.

Franziska van Almsick zählt zu Deutschlands bekanntesten Schwimmerinnen. Die 44-Jährige ist 18-fache Europameisterin – hat aber nie Olympiagold gewonnen. Am Sonntag besucht sie das Arriba in Norderstedt.

Norderstedt. Mit gerade einmal 14 Jahren bei ihren ersten Olympischen Spielen gewann Schwimmerin Franziska van Almsick 1992 in Barcelona vier Medaillen – zweimal Silber, zweimal Bronze. Nach Olympia avancierte die gebürtige Ost-Berlinerin zum Sportstar. Sie wurde 18-fache Europameisterin, zweimal in ihrer Karriere holte sie sich den Weltmeistertitel. Und nun kommt die Ex-Leistungsschwimmerin am Sonntag, 12. Juni, ins Arriba-Erlebnisbad nach Norderstedt. Dort haben einige Kinder die wohl einmalige Möglichkeit, mit einer Legende zu schwimmen.

Von 12 Uhr an findet im Arriba der Schauma Family Day statt. Mit der Aktion sollen mehr Kinder zum Schwimmenlernen motiviert werden – denn fast 40 Prozent der Achtjährigen in Deutschland können noch nicht schwimmen.

Arriba Norderstedt: Franziska van Almsick gestaltet Schwimmstunde

Franziska van Almsick hat bereits 2008 das Projekt „Kids auf Schwimmkurs“ ins Leben gerufen und später dann ihre eigene Stiftung gegründet. Mit der Unterstützung von Sponsoren sammelt sie Mittel, um Kindern in ganz Deutschland die Chance zu bieten, das Schwimmen zu lernen. „Es ist mir eine Herzensangelegenheit“, sagt van Almsick, „denn Schwimmen rettet Leben.“ Ertrinken ist die zweithäufigste Todesursache bei Kindern. Schwimmunterricht in deutschen Schulen ist längst keine Selbstverständlichkeit mehr. Und nicht alle Eltern können ihren Kindern anderweitig die so wichtigen Schwimmkenntnisse vermitteln.

Mithilfe des Schauma Family Days möchte die 44-Jährige dem Thema Kinderschwimmen mehr Aufmerksamkeit verschaffen. Van Almsick wird am Sonntag als Patin des Projektes in Norderstedt vor Ort sein und für einige Kinder sogar eine Schwimmstunde gestalten.

Das Arriba-Erlebnisbad ist ein beliebtes Ausflugsziel in Norderstedt. Am Wochenende gestaltet Franziska van Almsick hier eine Schwimmstunde.

Foto: Stadtwerke Norderstedt / Arriba

Kinder können sich im Arriba Autogramm von van Almsick holen

Das Programm im Erlebnisbad ist umfangreich: Neben vielen Informationen für Familien rund um das Thema Schwimmenlernen gibt es für die Kinder lustige Aktivitäten: Geplant sind laut Veranstalter „ein Twister-Rennen, Seifenblasen-Spaß, ein Hula-Hoop-Contest, ein Laufmattenlauf und ein Luftgitarren-Wettbewerb“. Gegen 13.45 Uhr wird Franziska van Almsick begrüßt. Auch gibt es die Möglichkeit, sich ein Autogramm von der Ex-Schwimmerin zu holen.