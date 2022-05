Schleswig-Holstein: Wird Ole-Christopher Plambeck Minister?

Die Spekulationen bei der Regierungsbildung in Kiel laufen heiß. Mittendrin ein junger Abgeordneter aus Henstedt-Ulzburg.

Kiel. Kaum haben CDU und Grüne die Koalitionsverhandlungen aufgenommen, wird schon reichlich über die Besetzung der Ministerien in Schleswig-Holstein spekuliert. So mutmaßen die „Kieler Nachrichten“, dass die Themen Landwirtschaft und Verkehr in einem neuen Ministerium für den ländlichen Raum aufgehen könnten – und Ole-Christopher Plambeck zum Ressortchef wird.

Der CDU-Abgeordnete aus Henstedt-Ulzburg, der im Wahlkreis Segeberg-West deutlich mit 45,9 Prozent der Erststimmen triumphierte, dementiert das Gerücht auf Nachfrage des Abendblattes allerdings. „Es handelt sich um reine Spekulation“, sagt der 36 Jahre alte Steuerberater. „Mit mir hat noch niemand über das Amt gesprochen.“ Erst zum Ende der Verhandlungen, also im Laufe des Junis, werde man über die Vergabe der Ministerien sprechen.

Plambeck äußert sich zur Mai-Steuerschätzung

Doch die Spekulationen kommen nicht von ungefähr: Bereits in der vergangenen Legislaturperiode hat sich Plambeck als finanzpolitischer Sprecher der CDU-Landtagsfraktion einen Namen gemacht.

Am heutigen Mittwoch äußerte sich der Abgeordnete zur vorgestellten Mai-Steuerschätzung 2022. „Der Ukraine-Krieg, die Inflation und auch die Corona-Pandemie haben Einfluss auf die Zahlenentwicklung. Daher kann erst im Laufe des Jahres festgestellt werden, wie belastbar diese Zahlen überhaupt sind“, so Plambeck. Aber er blicke „vorsichtig optimistisch“ in die Zukunft.

„Schleswig-Holstein macht weniger Schulden“

Gegenüber dem Haushalt 2022 würden die Einnahmen um 631 Millionen Euro für das Land steigen. Noch nicht berücksichtigt sei das Entlastungspaket des Bundes, das die schleswig-holsteinischen Einnahmen um rund 190 Millionen Euro reduzieren werde. Zudem müssten ungefähr 128 Millionen Euro für den Kommunalen Finanzausgleich abgezogen werden. „Das bedeutet, dass nur rund 300 statt 503 Millionen Euro aus den Notkrediten in Anspruch genommen werden müssen. Schleswig-Holstein macht also weniger Schulden.“

Die Kommunen könnten mit Mehreinnahmen aus dem Kommunalen Finanzausgleich und aus der anteiligen Lohn- und Einkommensteuer sowie aus den Gemeindesteuern rechnen. Die Gewerbesteuer sei dagegen stark rückläufig. Plambeck: „Auch hier muss die Entwicklung im Laufe des Jahres abgewartet werden.“ Aufgrund der vielen heute noch unbekannten Faktoren gelte es, weiterhin bedacht zu handeln, solide zu wirtschaften und die richtigen Schwerpunkte zu setzen. „Denn nur so werden wir die positive Entwicklung in Schleswig-Holstein fortsetzen können.“

Newsletter für Norderstedt und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.