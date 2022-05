Vatertag Kreis Segeberg: Mit Sperrzonen gegen hemmungslose Saufgelage

Das Ordnungsamt fürchtet, dass alkoholselige Vatertagstouren wie diese am Segeberger See außer Kontrolle geraten könnten (Archivbild).

Vatertag Sperrzonen gegen hemmungslose Saufgelage am Segeberger See

Kreis Segeberg. Vatertag. Für manche ist das ein Synonym für Bollerwagen, Party, Saufen – und manchmal auch ordentlich raufen. Und das alles in der Öffentlichkeit und hemmungslos. Der Hotspot schlechthin im Kreis Segeberg ist die Kreisstadt Bad Segeberg und der an allen anderen Tagen des Jahres malerische Rundweg um den Segeberger See. Besonders an den Badestellen Klüthsee und auf der Backofenwiese ging es in der Vergangenheit ab.

In diesem Jahr wollen Polizei und Ordnungsamt mit einem erhöhten Aufgebot an Kräften dafür sorgen, dass am Segeberger See alles unter Kontrolle bleibt. In den Phasen des Corona-Lockdowns in den letzten beiden Jahren hatte man mit Polizeipräsenz und Sperrzonen gute Erfahrungen gemacht.

Vatertag: Sperrzonen am Segeberger See

Das Ordnungsamt der Stadt Bad Segeberg hat schon Anfang der Woche Baken an der Zufahrt zur Backofenweise und zum Parkplatz am Segeberger See aufgestellt. Dazu den Hinweis, dass am 26. Mai, 6 Uhr, die Zufahrt gesperrt ist.

Parkplatz und Wiese sind Sperrzonen und werden mit Bauzäunen abgeriegelt. Wer das ignoriert, bekommt es mit einem Sicherheitsdienst zu tun. Dieser sorgt auf der Seepromenade ebenfalls für Ordnung. Der Hubschrauberlandeplatz der Segeberger Kliniken auf der Backofenwiese wurde für einen Tag ebenfalls verlegt.

Die Polizei ist mit erhöhtem Personaleinsatz am Start

„Wir sehen relativ entspannt dem Vatertag entgegen und denken, dass wir mit einer deutlich erhöhten Präsenz an Beamtinnen und Beamten die Lage am Segeberg See im Griff haben werden“, sagt Polizeisprecher Lars Brockmann. Nach den zwei Jahren, in denen die Party am See bedingt durch den Corona-Lockdown glimpflich verliefen, rechnet Brockmann nun mit einem Szenario wie in den beiden Jahren vor der Pandemie.

Damals zogen immer etwa um die 350 Feierwütige mit Bollerwagen, Bassbox und Alkohol-Arsenal an und um den See. Doch mit letztlich vier Körperverletzungen, vier Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz und zwei Platzverweise blieb die Lage überschaubar. Ganz im Gegensatz zu den Verhältnissen von 2017, als die Polizei von einer deutlich aggressiveren Stimmung unter fast 800 Feiernden berichtete und am Segeberger See 25 Platzverweise aussprechen musste, elf Körperverletzungen ahndete (darunter drei schwere), drei Menschen in Gewahrsam nehmen musste und drei Anzeigen wegen Diebstahls aufnahm.

Am Segeberger See unterstützt die Einsatzhundertschaft Eutin

„Wir sind am Donnerstag auf alle Eventualitäten vorbereitet“, sagt Brockmann. „Alle Reviere haben ihre Präsenz erhöht.“ Um die Hotspots am Segeberger See und an der Klüthsee-Badestelle in Klein Rönnau zu überblicken, würden die Kolleginnen und Kollegen der Einsatzhundertschaft Eutin unterstützen.

Wenn die Bollerwagen-Touren am Segeberg See derart gestört werden, bleibt die Frage, wohin diese dann ausweichen werden. Ein weiteres beliebtes Ziel ist der Freizeitpark Kaltenkirchen. Dort feierten in der Vergangenheit auch immer um die 200 Personen feuchtfröhlich und lautstark. „Auch hier werden wir die Lage mit einer erhöhten Präsenz im Auge behalten“, sagt Brockmann.

Der Stadtpark Norderstedt stehe ebenfalls im Fokus der Polizei. In der Vergangenheit, etwa 2016, hatte es hier auch Polizeieinsätze wegen Ruhestörungen, stark alkoholisierten Personen und kleineren Schlägereien gegeben. „Aber generell ist die Lage hier nicht besonders auffällig“, sagt Brockmann. Stadtpark-Geschäftsführer Kai-Jörg Evers sagt, während der Corona-Jahre habe man den Stadtpark für Vatertags-Gruppen hermetisch abgeriegelt. „Doch in diesem Jahr lassen wir die Gruppen zu. Allerdings sind wir mit reichlich Sicherheitsdienst samt Hunden vor Ort. Wir versuchen die Lage im Vorfeld durch entsprechende Ansprache zu regeln. Mit der Polizei stehen wir dazu im Austausch.“

Entscheidend für die generell Situation sei ohnehin das Wetter, sagt Polizeisprecher Lars Brockmann. Sei es schlecht, verlaufe Himmelfahrt erfahrungsgemäß ruhiger, sagt Brockmann. Für morgen sind in Bad Segeberg windige 12 bis 16 Grad angesagt, vielleicht ein wenig Regen. Kein Parade-Partywetter.