Kreis Segeberg: Hausbesitzer greift Einbrecher an und verletzt einen Mann

Die drei wollten in ein Haus in Bad Bramstedt einbrechen. Der couragierte Bewohner schlug sie in die Flucht. Polizei sucht Zeugen.

Die Einbrecher in Bad Bramstedt kamen am helllichten Tag.

Bad Bramstedt. Zwischen Einbrechern und einem Hausbesitzer kam es am Montag in Bad Bramstedt zu einer Rangelei. Der Bad Bramstedter hatte die Kriminellen überrascht, als sie gerade in sein Haus einbrechen wollten.

Die unbekannten Täter gingen besonders dreist am helllichten Tage auf Einbruchstour. Gegen 13.20 Uhr versuchten die drei Männer die Eingangstür eines Einfamilienhauses am Fuhlendorfer Weg aufzuhebeln. Dabei hatten sie offenbar nicht bemerkt, dass jemand zu Hause war. Der Eigentümer überraschte die Einbrecher und es kam dann laut Polizei zu einer „kurzen körperlichen Auseinandersetzung“ zwischen ihm und den drei Tätern.

Die Einbrecher flüchteten in einem weißen Fiat Ducato

Verletzt wurde dabei einer der drei Täter: Er erlitt bei der Auseinandersetzung eine Platzwunde an der rechten Augenbraue. Anschließend flüchteten die Männer vom Grundstück, stiegen in einen bereit gestellten weißen Fiat Ducato und rasten in unbekannte Richtung davon. Das Kennzeichen des Wagens konnte der Hausbesitzer nicht erkennen.

Eine Beschreibung der Täter konnte er aber abgeben: Einer der Männer war dick und ca. 1,80 Meter groß. Er hatte kurze schwarze Haare, keinen Bart und trug dunkle Kleidung. Der ebenfalls dunkelgekleidete zweite Täter – der die Platzwunde davontrug – hatte die gleiche Größe und war ebenfalls kräftig gebaut. Er hatte kurze schwarze Haare und trug einen Kinnbart. Der dritte Täter war ebenfalls 1,80 Meter groß, aber im Gegensatz zu seinen Komplizen war er schlank und trug einen 3-Tage-Bart. Auch dieser hatte kurze schwarze Haare und war dunkel gekleidet. Der Phänotypus war bei allen Männern osteuropäisch.

Gehen weitere zwei Taten auf das Konto des Trios?

Einbrecher waren am Montag auch in Hasloh unterwegs. Zwischen 10 und 18.50 Uhr brachen die unbekannten Täter an der Ladestraße über die Rückseite in ein Haus ein und entwendeten einen geringen Bargeldbetrag. In Bönningstedt, zwischen 13.15 und 17.45 Uhr, blieb es bei einem gescheiterten Einbruchsversuch in ein Einfamilienhaus an der Dorfstraße.

Die Kriminalpolizei Pinneberg hat die Ermittlungen übernommen und prüft derzeit, ob ein Zusammenhang zwischen allen drei Taten vorliegt. Die Ermittler bitten Hinweise im Bereich der Tatorte unter 04101/20 20 oder unter SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de per E-Mail.