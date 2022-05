Abwasser Kreis Stormarn Tangstedts Abwasser fließt jetzt in den Hafen Hamburg

Das Klärwerk Köhlbrandhöft im Hamburger Hafen: In den eiförmigen Faulbehältern wird der Klärschlamm unter anaeroben Bedingungen zersetzt. Aus den Faulgasen wird Energie gewonnen.

Pumpwerk statt Klärwerk: So will die kleine Gemeinde am Hamburger Rand die Alster schonen.