Songs aus „The Rocky Horror Picture Show“ und „Phantom der Oper“ gehören ebenso zum Repertoire der Sängerinnen und Sänger, die am Montag, 13. Dezember, in Norderstedt gastieren, wie Weihnachts-Evergreens, beispielsweise „Jingle Bells“ und „O Tannenbaum“.

Norderstedt Musicalhits und Weihnachtsklassiker in der „TriBühne“

Norderstedt. Große Musicalhits und die schönsten Weihnachtslieder der Welt, festlich präsentiert in einer stimmungsvollen Gala mit vorweihnachtlicher Atmosphäre – das wird den Norderstedter und Norderstedterinnen am Montag, 13. Dezember, in der „TriBühne“ geboten.

Konzert mit Musicals und Weihnachtshits

Nach den großen Erfolgen der letzten Jahre vollendet „A Musical Christmas“ auch 2021 wieder stimmungsvoll die Vorweihnachtszeit. „Mit einer deutschlandweiten Tour setzt sich die nunmehr sechsjährige Tradition einer Show fort, in der festliche Weihnachtslieder mit den bekanntesten Musical-Songs zu einer einzigartigen Darbietung voller emotionaler Höhepunkte verschmelzen“, heißt es in der Presseankündigung für den Auftritt in Norderstedt.

Die Künstler performen die unterschiedlichsten Geschichten und Musikstücke der großen Bühnenproduktionen mit großer Authentizität und Wandelbarkeit. Gesang, Tanz und Schauspiel sind im perfekten Einklang und versetzen das Publikum in die Stimmung der bekanntesten Musicals der Zeitgeschichte. Anschließend erklingen die beliebtesten Weihnachtslieder der Welt.

Konzert mit Ensemble aus Star-Solisten

Exzellent dargeboten und passend choreographiert entführen sie die Besucher beschwingt in die festliche Adventszeit. Dabei kommt „A Musical Christmas“ ohne unnötig aufwändige Bühnendekorationen aus. Eine große LED-Leinwand, ausgewählte Requisiten sowie authentische Kostüme kreieren eine von Musicals und Weihnachten gleichermaßen inspirierte Kulisse und schaffen so die perfekte Atmosphäre.

Das für diese Tournee zusammengestellte Ensemble besteht aus Star-Solisten und -Solistinnen mit jahrelanger Erfahrung an vielen internationalen Bühnen unter anderem in New York, London und Wien. Gesungen wird selbstverständlich komplett live!

Beliebte Titel unter anderem aus „Evita“, „The Rocky Horror Picture Show“, „König der Löwen“, „Elisabeth“, „Cats“, „Phantom der Oper“ werden kombiniert mit bekannten Weihnachtsliedern wie „Feliz Navidad“, „Stille Nacht“, O du Fröhliche“, „Jingle Bells“, „O Tannenbaum“ und „White Christmas“.

