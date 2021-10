Polizei: Verfolgungsjagd – Mutter versteckt Autodieb im Kofferraum

Der Mann war zuvor in einem in Hamburg gestohlenen Pkw vor der Polizei geflohen – mit 140 km/h durch Bad Segeberg.

Bad Segeberg. Ein 25-Jähriger ist mutmaßlich verantwortlich für eine wilde Verfolgungsjagd durch das nächtliche Bad Segeberg, bei dem der vor der Polizei Flüchtende mit bis zu 140 km/h unterwegs war. Trotz unerwarteter Fluchthilfe seine Mutter wurde der Mann schließlich von den Beamten gestellt.

Um kurz nach Mitternacht in der Nacht zum Mittwoch fiel einer Streife ein ihr entgegenkommender blauer VW Golf mit Kieler Kennzeichen auf – als die Beamten wendeten, um den Wagen zur Kontrolle anzuhalten, beschleunigte der Fahrer.

Polizei Schleswig-Holstein: Verfolgungsjagd mit 140 km/h

Mit einer Spitzengeschwindigkeit von 140 km/h und unter Missachtung sämtlicher Verkehrsregeln – so durchfuhr der Golf die Fußgängerzone, missachtete rote Ampeln und gefährdete mehrere Fußgänger – versuchte der Mann, sich der Kontrolle zu entziehen.

Einige Kilometer außerhalb Bad Segebergs, im Dorf Weede, stellte der Fahrer den Golf auf einem Feld ab und flüchtete zu Fuß weiter. Eine Sofortfahndung, unter anderem mit einem Hubschrauber der Bundespolizei, blieb zunächst ohne Ergebnis. Allerdings nahm einer der eingesetzten Polizeihunde eine Fährte auf, die ins Dorf hinein führte.

Mutter versucht, 25-Jährigen im Kofferraum nach Kiel zu schmuggeln

Dort fand sich ein abgestellter Skoda – ebenfalls mit Kieler Kennzeichen. Die Beamten beobachteten Wagen und Fahrerin. Als die 52-Jährige das Dorf verließ, folgten sie ihr und stoppten sie an der Anschlussstelle Daldorf der A21 in Richtung Kiel. Im Kofferraum trafen die Beamten einen 25-Jährigen an – den Sohn der Fahrerin.

Weil bei dem Mann kleinere Mengen Drogen gefunden wurden und die Beamten zudem den Verdacht hegten, dass es sich bei ihm um den Fahrer des Golf handeln könnte, wurde er mit zur Wache genommen.

Verfolgungsjagd durch Bad Segeberg: Polizei sucht Zeugen

Der Golf wurde zwischenzeitlich sichergestellt: Sowohl die Kennzeichen als auch der Wagen selbst waren als gestohlen gemeldet worden, die Kieler Kennzeichen in der Landeshauptstadt, der Golf in Hamburg.

Die Ermittlungen gehen weiter: Unter anderem wurde zum Abgleich etwaiger Spuren die Kleidung des 25-Jährigen beschlagnahmt. Außerdem bitten die Beamten um Hinweise aus der Bevölkerung: Insbesondere die Passanten, die auf dem Marktplatz durch den Flüchtenden gefährdet wurden, werden dringend gebeten, sich unter der Rufnummer 04551/884 31 10 mit der Polizei in Verbindung zu setzen,