Senioren verzweifeln an Impfanmeldung

Norderstedt. Die Impfungen im Kreis Segeberg sind gestartet, erste Termine im Impfzentrum Kaltenkirchen werden vergeben – doch ausgerechnet die besonders gefährdete und deshalb priorisierte Gruppe der über 80-Jährigen stößt auf große Probleme beim Anmeldeverfahren. Impftermine in Schleswig-Holstein können lediglich online (www.impfen-sh.de) oder telefonisch (116 117) vereinbart werden. Doch mit dem Internet sind viele Senioren nicht vertraut, nicht jeder hat Kinder oder Enkelkinder, die beim Anmeldeprozedere helfen können. Zudem gleicht es beinahe einem Lotto-Gewinn, bei der Telefon-Hotline der Kassenärztlichen Vereinigung durchzukommen. Doch wo bekommen Senioren Hilfe, wenn sie sich gern impfen lassen möchten?

Jürgen Peters, Sprecher des Norderstedter Seniorenbeirats, erreichen täglich Anrufe von älteren Menschen, die viele offene Fragen zum Thema Impfen haben. „Wo kann ich mich anmelden? Wann kann ich geimpft werden? Viele Senioren beschäftigen sich derzeit mit diesen Fragen. Ich versuche, ihnen dann Antworten zu geben“, sagt Peters und verspricht: „Wir sind als Seniorenbeirat da, wenn es keine Familienangehörigen gibt. Gemeinsam bekommen wir das hin.“ Jürgen Peters ist unter der Nummer 040/535 95 521 erreichbar.

„Wir werden überrannt“, bestätigt auch Christoph von Hardenberg, Vorstandsvorsitzender des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) in Norderstedt. Viele Norderstedter würden beim DRK anrufen und beklagen, dass die 116 117 dauerhaft besetzt sei. Mit der elektronischen Impfanmeldung kämen sie hingegen nicht klar. „Wir überlegen beim DRK derzeit, wie wir den Menschen helfen können“, sagt von Hardenberg.

Noch kein Starttermin für Impfzentrum in der "TriBühne"

Auch im Norderstedter Rathaus steht das Telefon nicht still. „Viele rufen bei uns an und möchten gern einen Impftermin vereinbaren. Dann müssen wir sie leider vertrösten, weil die Stadt selbst keine Termine vergibt“, berichtet Fabian Schindler, Sprecher der Stadtverwaltung. Ebenso gibt es viele Nachfragen, wann das Impfzentrum in der „TriBühne“ endlich seinen Betrieb aufnimmt. Bisher werden im Kreis nur in Kaltenkirchen etwa 60 Menschen pro Tag geimpft. In Norderstedt-Mitte weisen zwar schon große Hinweisschilder den Weg zur Impfstätte in der „TriBühne“. Vakzin wird hier allerdings noch nicht gespritzt. Das kann noch bis Ende Januar, Anfang Februar dauern. „Die Sachlage ist unverändert“, sagt Schindler. Erst wenn genügend Impfstoff zur Verfügung steht, geht Norderstedts Impfzentrum an den Start. „Dann werden wir die Bürgerinnen und Bürger rechtzeitig informieren. Solange müssen sie geduldig sein.“

Ministerpräsident Daniel Günther bittet um Geduld

Dass Server und Telefon-Hotline wegen der großen Nachfrage nach Impfterminen zusammenbrechen und gerade Senioren vor Probleme stellt, ist Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) bekannt. In einer Sondersitzung des Landtags bestätigte er: „Es wird ein Infoschreiben aus dem Gesundheitsministerium geben an alle Bürger, auch gezielt an die über 80-Jährigen, um zu erläutern, wie es funktioniert. Da müssen wir nachbessern.“ Er warb um Geduld und versicherte, dass niemand Sorge haben müsse. Gerichtet an die älteren Menschen versprach er: „Sie kommen definitiv dran, und sie kommen als erste dran. Sie werden in Schleswig-Holstein in den Wintermonaten geimpft.“

Die nächste Anmeldephase für Impftermine beginnt am Dienstag, 12. Januar, 8 Uhr.