Ausbruch in Pflegeheim "Haus Ilse" in Norderstedt beklagt erstes Corona-Todesopfer

Norderstedt/Kreis Segeberg. Die dramatische Lage in der gerontopsychiatrischen Pflegeeinrichtung „Haus Ilse“ in Norderstedt spitzt sich weiter zu: Nachdem der Kreis Segeberg am Montag bekannt gegeben hatte, dass sich 80 Menschen des Hauses an der Segeberger Chaussee – 59 Bewohnerinnen und Bewohner sowie 21 Mitarbeitende – mit dem Coronavirus infiziert haben, musste Kreissprecherin Sabrina Müller einen Tag später das erste Todesopfer vermelden.

Eine 88-jährige Frau starb an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung. Bereits Ende der vergangenen Woche sind vier Bewohner der Norderstedter Einrichtung verstorben – allerdings war der Corona-Ausbruch zu diesem Zeitpunkt noch nicht bekannt. Die Verstorbenen zeigten zwar typische Symptome der Infektionskrankheit. Ein Erregernachweis liege allerdings nicht vor, deshalb tauchen die Todesfälle auch nicht in der Statistik des Robert Koch-Instituts auf.

Acht weitere Mitarbeiter in Pflegeheim mit Corona infiziert

Gute Nachrichten konnte Kreissprecherin Sabrina Müller auch nicht bezüglich der noch zehn ausstehenden Corona-Tests der insgesamt 81 Mitarbeiter der Einrichtung vermelden. Nun ist klar: Acht weitere Mitarbeitende des „Hauses Ilse“ sind positiv getestet worden. Damit steigt die Gesamtzahl der infizierten Mitarbeiter auf 29. Lediglich drei der insgesamt 62 Bewohner haben sich bisher nicht mit dem Coronavirus angesteckt. In der geschlossenen gerontopsychiatrischen Pflegeeinrichtung leben hauptsächlich Menschen mit Demenz.

Psychiatrisches Zentrum Rickling trauert um sechstes Todesopfer

Indes beklagt das Psychiatrische Zentrum Rickling sein sechstes Todesopfer. In einem Segeberger Krankenhaus starb nun ein 77-jähriger Mann an oder mit Corona, der sich ebenso wie 19 weitere Bewohner der Rehabilitations- und Pflegestation 10B mit dem Virus infiziert hatte. „Im Krankenhaus in Segeberg befinden sich aktuell noch drei Bewohner, deren Zustand stabil ist“, berichtete Sebastian Wieschowski, Sprecher des Landesvereins für Innere Mission in Schleswig-Holstein.

Die Lage auf der betroffenen Station des Psychiatrischen Krankenhauses habe sich entspannt. „Inzwischen wurde alle Bewohnerinnen und Bewohner, welche ursprünglich positiv getestet und auf der Station isoliert wurden, bei neuerlichen Tests entweder negativ getestet oder sind laut Ct-Wert nicht mehr ansteckend“, so Wieschowski weiter. Der Ct-Wert gibt an, wie hoch die Viruslast des Patienten ist.

54 neue Corona-Infektionen im Kreis Segeberg

Insgesamt gab es am Dienstag kreisweit 54 nachgewiesene Covid-19-Neuinfektionen, darunter zehn Kontaktpersonen. Neben der Toten aus dem "Haus Ilse" ist ein 80 Jahre alter Man an den Folgen seiner Corona-Erkrankung gestorben. Die Gesamtzahl der Verstorbenen im Kreis Segeberg im Zusammenhang mit Covid-19 hat sich damit um zwei auf 63 erhöht.

Die Gesamtzahl aller bisher nachgewiesenen Infizierten beträgt jetzt 2783. Wieder als genesen gelten 2226 Menschen. Aktuell sind 494 Personen mit Corona infiziert. In häuslicher Quarantäne befinden sich derzeit 1440 Personen, wieder aus dieser entlassen sind 7126. 41 Personen werden in einer Klinik versorgt, davon fünf auf einer Intensivstation.