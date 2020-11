Norderstedt. Die Strompreise in Norderstedt werden im kommenden Jahr ein wenig sinken. Das haben die Stadtwerke angekündigt. Hierfür gibt es laut Mitteilung mehrere Gründe. So würde die im Konjunkturpaket der Bundesregierung beschlossene Deckelung der EEG-Umlage, die am 15. Oktober veröffentlichten voraussichtlichen Netzentgelte für 2021 und weitere sinkende Entgelte staatlich regulierter Belastungen sowie Abgaben einen Spielraum erzeugen, heißt es.

Diese niedrigen Arbeitspreise, dem der Stadtwerkeausschuss zugestimmt hat, geben die Stadtwerke an die Haushalte weiter, die schriftlich darüber noch informiert werden. Wer demnach einen repräsentativen Jahresverbrauch von 2100 Kilowattstunden hat, könnte rund 20 Euro sparen. Auch in den Sondertarifen sollen die Kunden profitieren. So bleibt der Grundpreis im Tarif „FairWatt“ unverändert bei 73,26 Euro, die Kilowattstunden bei 29,90 Cent – das sei eine Preissenkung von drei Prozent.

Weitere Veränderungen könnten im Frühjahr auf den Weg gebracht werden. Denn Ende März wird das Forschungsprojekt NEW 4.0 (Norddeutsche Energiewende), an dem auch Norderstedter Bürger mitwirken, abgeschlossen. „Wir haben gemeinsam mit 1000 Haushalten Erfahrungen gesammelt, wie wir überschüssigen Windstrom günstig an die Haushalte liefern können, statt die Windräder in verbrauchsschwachen Zeiten abzustellen“, so Jens Seedorff, Werkleiter der Stadtwerke. „Wir müssen schauen, welche Lösungen dauerhaft nutzenbringend in unsere Dienstleistungen und Tarife aufgenommen werden können. Mit Blick auf die Zukunft wissen wir schon heute, dass es nicht mehr darum gehen wird, wenig zu verbrauchen, um wenig zu zahlen. Vielmehr wird es darum gehen, Strom aus erneuerbaren Energiequellen zur richtigen Zeit zu verbrauchen.“