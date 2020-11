Bad Bramstedt. Die Corona-Pandemie und Lockdowns haben das Leben fundamental verändert. Die Krankheit kann bei Menschen zu psychischen Problemen führen - auch wenn sie nicht infiziert sind. Darüber hat das Hamburger Abendblatt mit Dr. Bernhard Osen, Chefarzt der Schön-Klinik in Bad Bramstedt, gesprochen.

Können Corona und der Lockdown die Seele krank machen?

Dr. Bernhard Osen: Man muss sagen, dass gesellschaftliche Krisen im allgemeinen zu einer grundlegenden Verunsicherung und Angst führen. Eine Untersuchung der Boston University School of Public Health zur Belastung der Allgemeinbevölkerung während der Corona-Pandemie sieht ähnliche Anstiege von Angst und Depression wie nach den Terrorattacken vom 11. September, dem Ausbruch der Ebola-Epidemie und den Massenprotesten in Hongkong. Das Besondere an der aktuellen Pandemie ist, dass es so gut wie keine Vorerfahrungen mit einer Ausbreitung derartigen Ausmaßes gibt. Hinzu kommt, dass immer wieder neue Aspekte bekannt werden und man viele widersprüchliche Informationen erhält. Man weiß nie, worauf man sich verlassen soll. Man weiß auch nicht, wann es zu Ende ist. Wenn man weiß, in einem halben Jahr ist alles vorbei, ist das leichter zu ertragen, als wenn der Verlauf offen ist. Der zweite Aspekt ist die diffuse Bedrohung.

Wovor haben die Menschen Angst?

Viele von uns haben zwar die Bilder von den Kühlwagen in New York und den Leichentransporten in Italien im Kopf, aber vergleichsweise wenig Menschen kennen jemanden, der schwer an Corona erkrankt oder gar gestorben ist. Wenn man widersprüchliche Informationen erhält und die Bedrohung nicht konkret greifen kann, dafür aber in seiner Autonomie und Handlungsmöglichkeiten beschnitten wird, führt dies zu Unsicherheit und Hilflosigkeit. Diese Hilflosigkeit macht Angst oder wütend. In Bezug auf psychische Belastungen findet man in der aktuellen Corona-Situation vor allem depressive Reaktionen, häufig auch mit Einsamkeitsgefühlen sowie Ängsten, sich anzustecken oder dass Angehörige und speziell ältere Angehörige sich anstecken und schwer erkranken oder sogar sterben könnten. Hinzu kommt die Angst vor den wirtschaftlichen Folgen, wie zum Beispiel der Verlust des Arbeitsplatzes und der Existenz.

Welche Folgen können eintreten?

Das kann in Einzelfällen bis zu Fantasien von apokalyptischen Zuständen führen, die auch als Apokalypse-Syndrom beschrieben wurden, was sich dann zum Teil in Rückzug und Hamsterkäufen äußert. Hinzu kommt eine erhöhte familiäre Stressbelastung durch Homeschooling, Homeoffice und den Wegfall ausgleichender Freizeitaktivitäten. Eine im September in den USA veröffentlichte Studie ergab eine Zunahme depressiver Symptome in der Bevölkerung um das Dreifache gegenüber der Zeit vor der Pandemie. Menschen mit wenig sozialen Ressourcen, geringerem Einkommen und vermehrten Belastungsfaktoren wie zum Beispiel Verlust des Arbeitsplatzes waren am stärksten betroffen. Die Fähigkeit, mit solchen Krisen umzugehen, ist individuell sehr unterschiedlich. Wenn wir die optimistische Perspektive einnehmen und schauen, was uns in solchen Situationen gesund hält, dann sind es Faktoren wie die Fähigkeit, Krisen als Herausforderung zu sehen, die uns in gewisser Hinsicht auch weiterbringen und für die es sich zu kämpfen lohnt.

Wer ist besonders gefährdet?

Ältere Menschen, die jetzt isolierter sind, leiden besonders – oder Menschen mit medizinischen Berufen, die mit Corona-Patienten oder Pflegebedürftigen arbeiten. Menschen, die psychisch vorbelastet sind und beispielsweise unter Angststörungen, Depressionen oder anderen stressbedingten Erkrankungen leiden, haben ein erhöhtes Risiko, dass die Erkrankung wieder auftritt oder sich verschlechtert. Aber auch Kinder sind gefährdet. Eine Studie hat ergeben, dass sich von den jungen Menschen zwischen elf und 17 Jahren 71 Prozent durch die Pandemie belastet fühlen. Das Risiko, psychosomatische Probleme zu entwickeln, stieg von 18 auf 31 Prozent. Die Gründe sind vielfältig: Es gibt vermehrt Streit in Familien, das Lernen fällt schwerer oder die Kinder sorgen sich um die Eltern. In Spanien fand man in einer Untersuchung heraus, dass diejenigen, die mit ihrem Partner zusammenlebten, psychisch am robustesten waren. Singles waren generell gestresster als Nicht-Singles. Am meisten unter den psychischen Folgen litten jedoch diejenigen, die sich in einer Fernbeziehung befanden.

Wirken der graue November, Meldungen über Terror und andere Nachrichten als Verstärker?

Derartige schlechte Nachrichten können vor allem bei Menschen, die zu pessimistischen Einstellungen neigen, Gefühle von Unsicherheit und Unkontrollierbarkeit verstärken und dadurch Ängste und depressive Symptome auslösen.

Wo verläuft die Grenze zwischen Sorge und schlechter Stimmung zur seelischen Krankheit?

Sorgen sind Gedanken, die zum Leben dazugehören. Sie können uns in schwierigen Situationen auch dabei helfen, auf uns und auf andere aufzupassen, sofern sie sich auf realistische Inhalte beziehen und kontrollierbar bleiben. Und sie können uns motivieren, Unterstützung und Beistand zu suchen. Unter schlechter Stimmung versteht man einen vorübergehenden Gefühlszustand, der häufig mit Unlustgefühlen, Reizbarkeit und einer gewissen Niedergeschlagenheit einhergeht, meistens an ein bestimmtes Ereignis gekoppelt ist und nach einer bestimmten Zeit wieder verschwindet. Von einer seelischen Krankheit oder Störung sprechen wir dann, wenn Symptome wie Angst oder Depression so ausgeprägt sind, dass sie über einen geraumen Zeitraum hinweg das Alltagsleben in verschiedenen Bereichen gravierend beeinträchtigen und von den Betroffenen als nicht beherrschbar erlebt werden.

Ist die Angst vor Corona auch Thema in der Klinik?

Wir erleben derzeit bei vielen Patienten, dass die Corona-Situation zu massiven Beeinträchtigungen geführt hat und eine bestehende Symptomatik deutlich verschlechtert hat. Vor allem auch Zwangspatienten, die zuvor schon unter stark übertriebenen Ängsten vor Ansteckung litten, haben große Schwierigkeiten, mit der aktuellen Pandemiesituation zurechtzukommen. Aber auch traumatisierte Patienten, deren Symptomatik bereits ein andauerndes Bedrohungsgefühl beinhaltet, berichten über eine deutliche Zunahme dieses oft diffusen Bedrohungserlebens. In zwei in den Schön-Kliniken in Zusammenarbeit mit der Universität München im August veröffentlichten Online-Studien zu den Effekten der Pandemie bei Essgestörten berichteten 70 Prozent der Betroffenen über eine Zunahme von Essstörungssymptomen wie Streben nach Schlankheit, Gewichtssorgen, Bedürfnis nach Bewegung, Einsamkeit, Traurigkeit und innerer Unruhe. Bei bulimischen Patienten berichteten zwei Drittel über negative Auswirkungen auf ihre Symptomatik.

Wie kann ich mich davor schützen, dass Corona mir die Lebensqualität raubt, obwohl ich nicht infiziert bin?

Da der Verlust der sozialen Kontakte, Ängste und die erhöhte Stressbelastung durch die veränderten Arbeits- und Lebensbedingungen ausschlaggebend für die verminderte Lebensqualität sind, muss man an diesen Punkten ansetzen. Man sollte alle Möglichkeiten nutzen, trotz sozialer Distanz in Kontakt zu bleiben und dabei auch auf neue digitale Kommunikationsformen zugreifen. Ein sehr wichtiger Aspekt ist auch die Beachtung einer Ausgewogenheit zwischen beruflichen Tätigkeiten, Haushalt und angenehmen ausgleichenden Aktivitäten. Hilfreich kann dabei die Erstellung von Tagesplänen sein. Wichtig ist, auch in diesen Zeiten besonders auf eine gesunde Lebensführung zu achten mit ausreichend Bewegung und Entspannungsphasen und gesunder Ernährung. Man hat auch festgestellt, dass ein moderater Medienkonsum hilfreich ist, besonders auch im Hinblick auf die Beschäftigung mit den verschiedenen Aspekten der Pandemie. Man sollte sich auf einige wenige verlässliche Informationsquellen konzentrieren. Menschen, die zu wenig konkrete Informationen hatten, waren schwerer belastet, ebenso wie Menschen, die sich zu lange und intensiv über die Pandemie informierten. Gegen Ängste und übermäßiges Grübeln können spezielle Grübelstopptechniken und Emotionsbewältigungsstrategien eingesetzt werden. Sich soziale Unterstützung zu suchen und über seine Ängste und Sorgen zu sprechen, ist ebenfalls ein ganz wichtiger Faktor bei der Bewältigung der aktuellen Belastungen.

Liegen schon Erfahrungen vor, welche psychischen Folgen eine Corona-Erkrankung nach sich zieht?

Es gibt Untersuchungen mit Patienten, die im Rahmen der Sars-Pandemie 2003 erkrankt waren. Damals berichteten 40 bis 60 Prozent der Befragten, noch ein Jahr nach der Krankenhausentlassung unter Erschöpfung, Müdigkeit und Kraftlosigkeit, einem sogenannten Fatigue-Syndrom zu leiden. Damit verbunden waren auch diffuse Muskelschmerzen, Depressionen und nicht erholsamer Schlaf. Auch bei Covid-19 Patienten wurden entsprechende Syndrome beobachtet, und es ist sehr wahrscheinlich, dass man auch hier mit einem Post-Covid-Syndrom rechnen muss. Da es noch zu wenig Patienten gibt, die man über einen ausreichend langen Zeitraum beobachten konnte, ist es allerdings jetzt noch zu früh, um eine hierzu eindeutige und differenzierte Aussage zu treffen.

Wo finden Menschen Hilfe, die den „November-Blues“ nicht ertragen?

Es gibt Anlaufstellen, die Beratungen anbieten. Dazu zählen die Telefonseelsorge, psychosoziale Beratungsstellen und psychotherapeutische Sprechstunden – auch Videosprechstunden –, die über die Kassenärztliche Vereinigung vermittelt werden können. Weitere Informationen findet man im Internet unter www.muenchen-depression.de/news/unterstuetzung-fuer-zuhause/index.html und unter der Adresse www.psych.mpg.de/2628420/psychisch_gesund_bleiben_w_hrend_social_distancing.pdf. Dort kann man sich ein Kurzprogramm zur Selbstanwendung herunterladen.