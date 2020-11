Norderstedt. Die Norderstedter Kripo fahndet nach einem etwa 30-jährigen Mann, der eine 89 Jahre alte Rentnerin bestohlen hat. Der Mann hatte sich als Handwerker ausgegeben und f ast 100 Euro erbeutet.

Der Täter klingelte am Mittwoch gegen 10 Uhr an der Haustür der Norderstedterin an der Mittelstraße und berichtete von einem Wasserrohrbruch in der Straße. Unter diesem Vorwand gelangte er in die Wohnung der Rentnerin, wo er angeblich Wasseranschlüsse und die Färbung des Wassers überprüfte.

Kripo bittet um Hinweise auf den Täter

Die Kriminalpolizei geht davon aus, dass es einer zweiten Person gelungen sein muss, in die Wohnung einzudringen und diese zu durchsuchen. „Nachdem der vermeintliche Handwerker die Wohnung verlassen hatte, bemerkte die Geschädigte den Verlust von Bargeld“, sagte Polizeisprecherin Sandra Firsching.

Der Täter ist nach Beschreibungen des Opfers etwa 1,65 bis 1,70 Meter groß und hat kurzes, dunkles Haar. Er war dunkel gekleidet, trug blaue Handschuhe und sprach fließend Deutsch. Hinweise von Zeugen an die Kriminalpolizei in Norderstedt unter der Telefonnummer 040/52 80 60.