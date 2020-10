Kaltenkirchen . Die neue Kindertagesstätten-Reform, die zum 1. Januar des kommenden Jahres in Schleswig-Holstein in Kraft tritt, stellt die Stadt Kaltenkirchen vor eine durchaus große Herausforderung: Sie muss nämlich dringend neue Kita-Plätze schaffen. Das neue Gesetz sieht im Elementarbereich für Kindertagesstätten eine Regelgröße von 20 Kindern pro Gruppe vor, die mit einer Ausnahmegenehmigung und nur für eine begrenzte Zeit auf maximal 22 Jungen und Mädchen aufgestockt werden darf. Bisher durften Träger die Gruppengröße im Ausnahmefall auf 25 Kinder erhöhen. Daraus ergibt sich für die Stadt Kaltenkirchen eine Notwendigkeit von 66 zusätzlichen Elementarplätzen.

Erst im Frühjahr des vergangenen Jahres wurde mit der Kita Zeisigring eine weitere Einrichtung in der Stadt in Betrieb genommen. Ein zusätzlicher Kita-Neubau ist derzeit nicht geplant. Doch Kaltenkirchen wächst stetig. Gerade für junge Familien mit Kindern wird die Stadt am Rand von Hamburg immer interessanter.

Erste Entwürfe liegen für zwei Kindertagesstätten bereits vor

Die Verwaltung hat nun im Jugend-, Sport- und Bildungsausschuss Möglichkeiten aufgezeigt, wie bestehende Kita-Einrichtungen erweitert und mittelfristig 100 zusätzliche Elementarplätze geschaffen werden können. Die Anbaupläne betreffen die Kitas Wiesenpark, Zeisigring und Hamburger Straße. Sie sollen Platz für eine oder zwei zusätzliche Elementargruppen mit jeweils 20 Kindern bieten. Erste Entwürfe liegen für die Kitas Wiesenpark und Hamburger Straße bereits vor. Mit der DRK-Kita Zeisigring werden derzeit baurechtliche Fragen erörtert.

„Durch die drei vorgestellten Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen können 100 zusätzliche Elementarplätze geschaffen werden. Hierdurch gelingt es, bei den 33 bestehenden Elementargruppen mittelfristig die Regelbelegung von 20 Kindern zu erreichen“, sagt Bürgermeister Hanno Krause. So solle die weiterhin hohe Nachfrage nach Kita-Plätzen erfüllt werden. „Kaltenkirchen ist eine familienfreundliche Stadt. Kein Kind soll unnötig auf einen Betreuungsplatz warten.“ Allerdings werden die Erweiterungen kostspielig. Nach ersten Schätzungen würden die Anbaukosten in der Kita Hamburger Straße rund 900.000 Euro betragen.