Bad Segeberg. In der Allgemeinen Klinik der Segeberger Kliniken ist ein Patient positiv auf Covid-19 getestet worden. Die Person ist wegen einer anderen Erkrankung in Behandlung, sie weist keine der typischen Symptome (Fieber, akute Atemwegsinfektion) auf.

Der Infektionsschutz des Kreises hat bisher 13 enge Kontaktpersonen ermittelt – sechs Mitpatientinnen oder -patienten und dazu sieben Personen des medizinischen Personals. Sie wurden jeweils getestet und befinden sich in Quarantäne. Bisher sind keine weiteren Infektionen aufgetreten. Es wird davon ausgegangen, dass die Zahl der Kontaktpersonen noch steigen wird. Die Gesundheitsamt steht laut Kreisverwaltung im engen Austausch mit der Krankenhaushygiene, notwendige Maßnahmen werden veranlasst.

Acht weitere Neuinfektionen im Kreis Segeberg

Darüber hinaus gibt es acht weitere nachgewiesene Infektionen mit Covid-19 im Kreis Segeberg und somit 40 innerhalb der letzten sieben Tage. Die neuen Fälle im Detail: Drei Personen hatten Kontakte zu bereits positiv getesteten Familienmitgliedern. Zwei weitere hatten ebenso Kontakt zu einem anderen positiven Fall. Eine Person ist von einer Auslandsreise aus Polen zurückgekehrt. Und eine weitere Person stand in Kontakt zu einem Infizierten aus Hamburg. In einem weiteren Fall ist die Infektionsquelle noch unbekannt.

Damit sind aktuell 45 Segebergerinnen und Segeberger infiziert, es befindet sich eine Person in stationärer Behandlung. 285 Personen sind in häuslicher Quarantäne, aus dieser bereits wieder entlassen wurden seit Frühjahr 2070 Menschen. Die Gesamtzahl aller Infizierten im Kreis beträgt nunmehr 509, davon sind 457 Menschen genesen. Sieben Personen sind an oder mit Covid-19 verstorben. Die letzten dieser bekannten Todesfälle wurden Mitte Juni vermeldet, es handelte sich um zwei männliche Bewohner eines Alten- und Pflegeheims in Sülfeld.

Im Kreis Stormarn, zu dem auch die Gemeinde Tangstedt gehört, sind derzeit 62 Menschen infiziert, innerhalb der letzten sieben Tage hat es 31 Neuinfektionen gegeben. Aktuell sind 57 Menschen in häuslicher Isolation und fünf in stationärer Behandlung. Die Zahl der Todesfälle: 35.