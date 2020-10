Bad Segeberg. Die Dame war nackt, stand mitten in Bad Segeberg und war natürlich ein Hingucker: Bildhauer Ludolf Albrecht schuf die unbekleidete Frauengestalt aus Bronze und ließ sie von der Stadtverwaltung am südlichen Ende des Marktplatzes vor der Dahlmannschule aufstellen. Man schrieb das Jahr 1935, der Marktplatz hieß bereits seit 1933 Adolf-Hitler-Platz, Ludolf Albrecht engagierte sich in der nationalsozialistischen Künstlervereinigung und denunzierte jüdische Kollegen. Als die „Nackte der Nazis“ der Bevölkerung als Augenweide übergeben wurde, war das Interesse groß. Besonders bei den Schülern der Dahlmannschule: Sie machten sich einen Spaß daraus, die Dame immer wieder aufs Neue zu bekleiden.

Hans-Werner Baurycza hat zusammen mit Axel Winkler die Ausstellung über den Nationalsozialismus in Bad Segeberg zusammengestellt. Die Plakate sind noch bis Ende Oktober auf dem Marktplatz zu sehen.

Foto: Frank Knittermeier

Diese Geschichte aus einer dunklen Epoche haben Axel Winkler und Hans-Werner Baurycza aufgeschrieben und stellen sie genau dort der Öffentlichkeit vor, wo die Bronzefigur einst gestanden hat: auf dem Marktplatz. „Segeberg in der Nazizeit“ ist der Obertitel einer Ausstellung von Plakaten, die rund um den Marktplatz zu sehen sind. „Wir haben sie bewusst dort mitten in Bad Segeberg platziert, damit sie von möglichst vielen Menschen wahrgenommen wird“, sagt Hans-Werner Bauryzca, der dafür viele Bilder aus seinem Kalkberg-Archiv reproduziert hat.

Der Marktplatz war Mittelpunkt des nationalsozialistischen Lebens in der Stadt Bad Segeberg.

Foto: Kalkberg Archiv Bad Segeberg / Frank Knittermeier

Auf den Plakaten wird ein Bild der damaligen Zeit gezeichnet: Mit großen Fotos und kurzen, prägnanten Texten wird ein Blick auf die Zeit geworfen. Sozusagen im Vorübergehen können die Besucher des Platzes einen Einblick in die damalige Zeit bekommen. Gezeigt werden Ereignisse auf dem damaligen Adolf-Hitler-Platz, der oft von vielen Besuchern und Schaulustigen gesäumt war: die Hitlerjugend vor der Dahlmannschule, Maifeiern, Treffpunkte für Kraft-durch-Freude-Fahrten und Kundgebungen jeglicher Art. Die Kreisstadt war bereits seit 1931/32 fest in nationalsozialistischer Hand.

„Nazi-Fenster“ lagert heute auf dem Boden des Museums

Einige Bilder zeigen auch Ereignisse vor der Nazi-Zeit: zum Beispiel das Kindervogelschießen 1902 oder den Brand der Dahlmannschule im Jahre 1915. Auf fast allen Bildern steht der Marktplatz im Mittelpunkt. Gezeigt wird auch ein Fenster, das über Jahrzehnte im Rathaus zu sehen war: 1937 feierten die Nazis das Stadtjubiläum „800 Jahre Segeberg“, und zur Verschönerung des Rathauses ließ man sich von der renommierten Glaserei Kuball in Hamburg ein Glasfenster gestalten, dessen Hauptmotiv das heilende Wasser aus dem Kalkberg zeigt, das von einer jungen Frau aufgefangen wird. Oben sind die Zeichen des nationalsozialistischen Staates zu sehen. Nach dem Krieg wurden Hakenkreuz und Reichsadler entfernt, das Fenster behielt zunächst seinen Platz im Rathaus. In unserem Jahrhundert landete es in den Lagerräumen des städtischen Bauhofs und schließlich nach einer Ausstellung im Rathaus auf dem Boden des Segeberger Museums.

Das Rathausfenster der Hamburger Glaserei Kuball mit Reichsadler und Hakenkreuz. Die Nazi-Embleme wurde nach dem Krieg entfernt, das Fenster blieb über Jahrzehnte im Rathaus.

Foto: Kalkberg Archiv Bad Segeberg / Frank Knittermeier

In der 18-seitigen Broschüre „Die Nackte der Nazis – Kunst in der Kurstadt Bad Segeberg“ haben Axel Winkler und Hans-Werner Baurycza die Geschichte vieler Kunstwerke nachgezeichnet. Sie stellen außerdem Künstler vor, die sich voll und ganz dem Nazi-Regime verschrieben hatten, solche, die mit dem Strom schwammen, um zu überleben, aber auch solche, die vor den Nazis flüchten mussten. Die Geschichte um die nackte Brunnenfigur endete übrigens neun Jahre später recht abrupt: 1944 wurde das Metall der nackten Frau für Kriegszwecke benötigt – sie wurde eingeschmolzen. Übrig blieb der Sockel. Zur 850-Jahrfeier 1984 gönnte sich Bad Segeberg erneut einen Brunnen, der später eine namenlose Plastik erhielt. Mit etwas Fantasie ist darin wieder eine nackte Frau zu erkennen. Aber heute stört sich daran natürlich niemand mehr.