Ellerau. Nach mehr als sechs Monaten Corona-Pause öffnet das Heimatmuseum Ellerau wieder. „Wir sind froh, dass wir den Menschen endlich wieder unsere Ausstellung zeigen können“, sagt Sonja Rudolph, stellvertretende Vorsitzende des Museumsvereins, der das Museum am Bürgerhaus betreibt. Am Sonnabend, 10. Oktober, können Interessierte von 15 bis 17 Uhr in die Geschichte der Gemeinde und der Region eintauchen. Voraussetzung ist, dass die Besucher die üblichen Hygieneregeln beachten.

Trachten sind das Sonderthema zum Auftakt der Saison – auch im November, Dezember und Januar wird das Museum an jeweils zwei Sonnabenden im Monat geöffnet sein. „Wir haben von der Volkstanzgruppe Quickborn Trachten geschenkt bekommen und das Geschenk gern angenommen“, sagt Sonja Rudolph.

Sonja Rudolph hat extra zwei Kinderpuppen im Internet bestellt, damit sie und ihre Helfer auch zeigen können, was die Jüngsten damals getragen haben. Wobei die Organisatoren momentan Probleme haben, das „Damals“ genauer zu bestimmen. Sie gehen davon aus, dass die Kleidungsstücke aus der Zeit um 1850 stammen. „Leider konnte auch die Quickborner Gruppe keine genauen Angaben machen“, sagt Rudolph.

Die Zeit der Trachten in Schleswig-Holstein reicht laut Wikipedia auf jeden Fall bis ins 16. Jahrhundert zurück. Unterschieden wurden die aufwendige Festtags- die etwas schlichtere Sonntags- und die Alltagstracht. Die Frauen trugen Rock und Schürze, darüber ein Mieder. Wie das aussah, können sich die Besucher beim Rundgang durch das Museum ansehen. Und sich dabei ein Bild machen, wie die Menschen vor gut 100 Jahren gelebt haben. Ausgestellt sind eine Schulklasse, bäuerliche Geräte und Werkzeuge. Feinstes Porzellan oder ein grob behauener, 600 Jahre alter Tennenbalken vom Ellerauer Hof Ohrt, eine Hochzeitstruhe aus dem 17. Jahrhundert oder ein 250 Jahre alter Webstuhl – die Ausstellungsstücke spiegeln das Leben um 1900 anschaulich wider. Nachzulesen ist auch ein Todesurteil mit Hinrichtungsprotokoll gegen eine 18-jährige Brandstifterin.