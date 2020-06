Norderstedter „Masken-Muttis“ helfen Tierpark

Norderstedt/Grossenaspe. Zwei seiner größten Fans hat der Wildpark Eekholt in Norderstedt, und zwar in der Tannenallee. Dort wohnen Uta Laue (58) und Andrea Gericke (56). Acht Wochen lang haben die beiden Norderstedter Hausfrauen Mundschutzmasken gefertigt und an ihre Nachbarschaft verkauft, um damit Geld für den Tierpark in Großenaspe zu sammeln, der wegen der Corona-Krise erst Ende April unter strengen Auflagen wieder öffnen durfte. Sage und schreibe 3000 Masken haben die beiden Vollzeitnäherinnen angefertigt und mit dem Verkauf 10.000 Euro eingenommen. Das Geld haben sie dem Wildpark gespendet.

„Das war echte Akkordarbeit“, erzählt Andrea Gericke. Von teilweise morgens um 6 Uhr bis spätabends manchmal bis Mitternacht. „Unser Rekord waren einmal 206 Masken an einem Tag.“ Wie bei einer echten Manufaktur seien sie dabei arbeitsteilig vorgegangen. Ihre Nachbarin Uta Laue habe die Stoffe aus allen möglichen nicht mehr benötigten Hemden, Patchworkarbeiten und Blusen zurechtgeschnitten, die sie dann zusammengenäht habe, sagt die Ehefrau eines Handwerkers. Der habe sogar beim Zuschneiden der Gummibänder geholfen. „Dafür musste er sich aber oft mit Tiefkühlpizza zum Essen zufriedengeben.“

Verkauft wurden die Schutzmasken für drei Euro das Stück direkt vor der Haustür von Uta Laue, die auch die Idee zu dieser ungewöhnlichen Hilfsaktion hatte. In der Norderstedt-Ausgabe des Hamburger Abendblatts hatte sie gelesen, dass dem Wildpark Eekholt wegen der Corona-Krise gerade die Einnahmen wegbrächen – und spontan beschlossen, dem Tierpark zu helfen. „Erst habe ich Osterdekorationen gebastelt und verkauft. Dann kam ich auf die Idee mit den Schutzmasken.“

Als dann die Landesregierung das Tragen der Masken beim Einkaufen und Busfahren zur Pflicht erklärte, gingen die Masken weg wie die sprichwörtlichen warme Semmeln. „Die Leute kamen von morgens bis abends. Das war wie bei einem Tag der offenen Tür bei uns zu Hause“, berichtet Uta Laue. „Das führte in der Tannenallee zeitweise zum Verkehrschaos“, sagt sie schmunzelnd.

Tierpark-Chef Wolf von Schenck konnte es kaum glauben, was die beiden Norderstedterinnen da zwei Monate lang in ihrer Freizeit für den Erhalt des Parks und das Überleben der Tiere getan haben. „40.000 Besucher und rund 200.000 Euro sind uns wegen der Corona-Krise in diesem Jahr weggebrochen“, sagt von Schenck. Ein Teil der 40 festen Mitarbeiter seien in Kurzarbeit geschickt worden. Aber die 700 Tiere von 100 Tierarten auf dem 67 Hektar großen Gelände mussten natürlich weiter versorgt und gefüttert werden.

280.000 Besucher hat der Park normalerweise im Jahr

Mitte April in der Tannenallee in Norderstedt: Uta Laue präsentiert vor ihrem Haus die selbst genähten Masken, die in der Stadt reißenden Absatz fanden.

Foto: Frank Knittermeier

Vor allem das Ausbleiben der Schulklassen, die wohl noch bis Jahresende keine Ausflüge in den Tierpark machen dürften, reiße ein großes finanzielles Loch in den Jahresetat, erklärt von Schenck. 25.000 Schüler kämen sonst jedes Jahr in den Tierpark und viele übernachteten sogar mehrere Tage, um die Natur und das Leben der Tiere aus nächster Nähe zu studieren. „Dieser bildungspolitische Aspekt gerade für die jüngere Generation ist ja eine unserer Hauptaufgaben“, betont der Tierpark-Geschäftsführer. Nicht eine Schulklasse konnte in diesem Jahr bisher begrüßt werden. „Dabei waren unsere 100 Übernachtungsplätze für Mai und Juni schon komplett ausgebucht“, erklärt von Schenck. „Wir hatten gerade alles nach der Winterpause für die Besucher fertig gemacht – da traf uns die Corona-Krise.“ 280.000 Menschen würden sonst jedes Jahr den Wildpark Eekholt besuchen. Die Familien Laue und Gericke sind auch immer darunter. „Wir kommen seit vielen Jahren regelmäßig hierher“, sagt Uta Laue.

Großes Lob für die Initiative der beiden Norderstedterinnen gab es auch vom Ersten Vorsitzenden des Fördervereins des Tierparks Eekholt, Torsten Klinger. „Einfach sensationell, eine großartige Geschichte“, freute sich Klinger, der auch Bürgermeister von Großenaspe ist, über diese tolle Unterstützung des Wildparks, der für seine 3000 Einwohner zählende Gemeinde eine große Bedeutung hat.

Die enorme Hilfsbereitschaft aus der Bevölkerung und regionalen Wirtschaft habe die Verantwortlichen des Wildparks ohnehin überrascht und begeistert, freut sich von Schenck. „Wir haben bislang weit mehr als 100.000 Euro an Spenden erhalten.“ Bei den „Masken-Muttis“ aus Norderstedt bedankt er sich demnächst mit einer besonderen Führung durch den Wildpark. „Wir werden einen kleinen Bus chartern“, kündigt Uta Laue an.