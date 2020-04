Norderstedt. Es gibt da diese Tage, an denen wünscht sich Christian Kutera, dass ihn seine alten Lehrer jetzt sehen könnten. Dass sie sehen könnten, wie er mit Kunden spricht, Waren ordert, Mitarbeitergespräche führt, Verantwortung übernimmt. Er, der in der Hauptschule so viele Probleme hatte und von den Lehrern total abgeschrieben wurde. Der die Schule ohne Abschluss verlassen hat, ohne Perspektive. Dem man prognostiziert hatte, auf der Straße zu landen.

16 Jahre ist das jetzt her. Und obwohl Christian Kutera (32) heute Marktleiter von Edeka Hayunga am Rugenbarg ist, weiß er noch genau, wie sich das damals angefühlt hat. Wie er sich gefühlt hat. Und wie es war, als plötzlich jemand an ihn geglaubt hat, ihn unterstützt hat. Auf der Berufsschule Pinneberg war das, wo er ein Berufsvorbereitungsjahr gemacht hat. „Irgendwie war da alles anders. Obwohl da viele gescheiterte Existenzen waren, die den Unterricht verweigerten und in den Pausen kifften, haben uns die Lehrer nie aufgegeben, sondern motiviert, was aus unserem Leben zu machen“, sagt Christian Kutera und erinnert sich vor allem an einen Lehrer – Ralf Deiters, der Deutsch unterrichtete. Als er noch bei Hayunga in Elmshorn arbeitete, hat er ihn ein paar Mal beim Einkaufen getroffen. „Das war für uns beide jedes Mal sehr emotional“, sagt Kutera. „Ich weiß nicht, ob ich es ohne ihn geschafft hätte.“

Ohne ihn und ohne Hayunga. Ja, klar, er weiß, dass das werblich klingt. Aber so ist es! „Bei Hayunga hat man nie darauf geguckt, was ich mitbringe. Sondern was ich abliefere“, sagt Kutera. Und er lieferte ab. Zuerst während eines Praktikums, das er im Rahmen der Berufsvorbereitungsklasse absolvieren musste. Dann, nach Schule, als Mini-Jobber auf 400 Euro Basis. Da seine Eltern nicht viel Geld hatten, musste er selbst was dazuverdienen. „Eigentlich wollte ich dort nur ein paar Monate nebenbei arbeiten, bis ich einen Ausbildungsplatz als Fliesenleger bekomme“, sagt Kutera.

Aus den Monaten sind Jahre geworden. 15 insgesamt. Jahre, in denen sich Kutera als Aushilfe bewies, unermüdlich Leergut sortierte, Waren wegräumte und Müll entsorgte. In denen er einen Ausbildungsplatz angeboten bekam und seine Lehre absolvierte - und sich hocharbeitete. „Als der Knoten einmal geplatzt war, habe ich alles gegeben“, sagt Kutera.

Manchmal wundert er sich selbst noch darüber, warum er in der Schule so große Probleme hatte – und im Berufsleben nicht mehr. Kurz nach der Ausbildung hat er die Verantwortung über die Obst- und Gemüseabteilung in Elmshorn übernommen. Da war er gerade mal 21 Jahre alt. Auch wenn viele Kollegen in ihm zuerst noch den Azubi gesehen haben – Kutera konnte sich in dem Job beweisen, konnte es den anderen beweisen. Ob Mitarbeiterführung oder Warendisposition – für ihn war jede Aufgabe, jede Herausforderung eine Möglichkeit, sich zu entfalten. Die Anerkennung seiner Chefs war groß – und spornte ihn immer weiter an. „Ich wollte einfach der Beste sein“, sagt Kutera. Ihm ging es nie um einen Wettkampf oder die Konkurrenz mit anderen – sondern nur um ihn selbst. Um seine Leistung, den Anspruch an sich selbst.

Rückblickend wundert es ihn selbst manchmal noch, wie schnell dann alles ging. Wie er 2013 eine Stelle im Marktleitungsteam in Norderstedt am Rugenbarg angeboten bekam – als einer der Jüngsten im Unternehmen, mit gerade mal 25 Jahren. Trotzdem – oder gerade deswegen: Christian Kutera will nicht, dass es so klingt, als sei alles mühelos gewesen, perfekt. Es gab zwischendurch auch andere Zeiten. Zeiten, in denen er viel Kritik von Mitarbeitern einstecken musste, an sich gezweifelt hat. In denen er alles persönlich und die Sorgen mit nach Hause genommen hat. Bis er krank wurde.

Ist zum Glück lange her. Abgehalten hat es ihn trotzdem nicht. Seit zwei Jahren ist er Marktleiter. Er scheint angekommen zu sein. Als nächstes könnte nur noch ein Posten in der Geschäftsführung kommen – aber ob das sein Ding ist, weiß er selbst nicht. Abwarten. Er ist ja noch jung, gerade mal Anfang 30.

Seit ein paar Wochen wird im Schichtsystem gearbeitet

Jetzt geht es erst mal darum, durch die Krise zu kommen. Seit ein paar Wochen arbeiten die Mitarbeiter im Schichtsystem, damit sie nicht alle gleichzeitig in Quarantäne müssen und ausfallen, falls sich mal jemand infiziert. Masken tragen noch nicht viele. Nicht viele Kunden, nicht viele Mitarbeiter. Noch nicht. Ab 29. April wird das anders, dann gibt es eine Maskenpflicht. Kutera seufzt, wenn er daran denkt. Er mag es nicht, wenn man das Gesicht der Menschen nicht sieht – und sie seines nicht. „Im Kundenkontakt läuft ja viel über die Mimik. Schade, wenn das erst mal wegfällt.“

Das Verhältnis zu den Kunden hat sich verändert. Positiv. „Wir haben noch nie so viel Wertschätzung für unsere Arbeit bekommen wie jetzt“, sagt Kutera. Immer wieder bringen Kunden kleine Geschenke vorbei, schreiben Karten oder rufen ihm im Vorbeigehen ein „Danke“ zu. Das ist einer dieser Momente, in denen sich Christian Kutera wünscht, seine Lehrer könnten ihn jetzt sehen.