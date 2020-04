Norderstedt. Durch die Aufmerksamkeit eines Bankangestellten flog am Mittwoch eine Bande von Betrügern auf, die sich als Handwerker ausgaben und eine Norderstedterin um einen fünfstelligen Betrag erleichtern wollten. Die Polizei nahm die drei Männer aus Niedersachsen im Alter zwischen 26 und 32 fest. Sie erwartet jetzt ein Ermittlungsverfahren wegen Verdachts des gewerbs- und bandenmäßigen Betrugs.

Die Männer gaben vor, Dachdecker zu sein und standen am Dienstag vor der Tür einer Seniorin im Wollgrasweg. Sie boten der Frau Arbeiten am vermeintlich maroden Schornstein und einigen defekten Dachpfannen an. Die Rentnerin unterschrieb eine Auftragsbestätigung – der vereinbarte Festpreis im unteren vierstelligen Bereich stand hier aber nicht vermerkt. Einen Durchschlag der Auftragsbestätigung gab es auch nicht.

Kaum mit der Arbeit begonnen, meldeten sich die Betrüger bei der Frau und sprachen von Asbestplatten im Dach, die eine vollständige Dachsanierung erforderlich machten. Am Mittwoch schließlich begleiteten zwei der Betrüger die Seniorin gegen 12.30 Uhr zu ihrer Hausbank, wo sie einen fünfstelligen Betrag für die Männer abheben sollte. Ein aufmerksamer Bankangestellter wunderte sich über die hohe Summe und hinterfragte den Grund. Während vor der Bank die beiden Männer in ihrem Auto warteten, informierte die Bank die Polizei.

Mehrere Streifen des Polizeireviers Norderstedt fuhren zur Bank an der Rathausallee und in den Wollgrasweg. Die Beamten stellten die Männer und brachten diese auf das Polizeirevier.

Haben die Täter weitere Norderstedter betrogen?

Zu einer weiteren Tat kam es laut Polizei am Dienstagnachmittag am Weg am Sportplatz. Hier leistete eine ältere Anwohnerin an Unbekannte für Handwerksarbeiten eine Vorauszahlung im unteren vierstelligen Bereich. Doch die Handwerker ließen sich bislang nicht blicken. Ob es sich hier um dieselben Täter wie am Wollgrasweg handelt, ist Bestandteil der Ermittlungen der Kriminalpolizei Norderstedt.

Die Polizei warnt grundsätzlich vor sogenannten Haustürgeschäften. Die vermeintlich günstigen Preise bedingen erfahrungsgemäß unsachgemäße oder unnötige Arbeiten. Ziel der Täter sind häufig ältere Menschen. Die Betrugsvarianten der reisenden Handwerker sind vielfältig: Sie bieten ungefragt ihre Dienste für Teer- oder Gartenarbeiten, Dachreparaturen oder Scherenschleifen an. Sie nehmen hohe Anzahlungen, um angeblich Material kaufen zu können. Der Restbetrag soll nach Beendigung der Arbeiten bezahlt werden. Falls überhaupt Arbeiten ausgeführt werden, sind diese nicht fachgerecht.