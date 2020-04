Norderstedt. Maske auf, wenn ich während der Coronakrise über Norderstedter Straßen gehe? Praxistest am Montag an der Rathausallee. Schüler Lukas Junghanß (18) trägt Maske: „Mir ist bewusst, dass ich nicht mich, aber andere schützen kann. Die Maske hab ich mir über eine Facebook-Seite besorgt und dann in Farmsen abgeholt.“

Coronakrise: Maske, Handschuhe und Desinfektionsmittel immer dabei

Jutta Rasch (88), Teil der Corona-Risikogruppe aus Norderstedt, hat ihre Maske zu Hause beim Aufräumen wiedergefunden. Angenehm findet sie das Ding in ihrem Gesicht nicht – aber sie will andere schützen. „Wenn ich nur einen Mensch retten kann, hat es sich doch schon gelohnt. Dass manche Leute mich komisch angucken, das ist mir sowas von egal, das können Sie sich gar nicht vorstellen.“

Jutta Rasch, 88, geht nicht mehr ohne Maske aus dem Haus.

Anke Albs (52) und Matthias Jogminn (56) haben immer Desinfektionsmittel dabei, tragen bereits seit Anfang März Handschuhe und nun auch Masken. Matthias Jogminn hat eine, die normalerweise Tätowierer bei der Arbeit benutzen. „Natürlich musste ich am Anfang eine gewisse Scheu überwinden, aber für mich ist das eine Selbstverständlichkeit.“ Anke Albs: „Mir fällt das Tragen der Maske sehr schwer, denn ich bin Allergikerin. Trotzdem tue ich es und bin der Meinung, dass das Tragen von Masken zur allgemeinen Pflicht werden sollte.“

Woher sollen die Masken kommen?

Genau damit tun sich die Behörden schwer. Auch wenn selbst das Robert-Koch-Institut mittlerweile das Tragen von Masken über Mund und Nase befürwortet.

Die Stadt Jena ist vorgeprescht und hat die Maskenpflicht im städtischen Leben erlassen. Im Kreis Segeberg gibt es derzeit keine klaren Empfehlungen des Infektionsschutzes. Die Stadt Norderstedt möchte auf jeden Fall keinen Alleingang machen. „Angesichts der dynamischen Debatte um das Für und Wider von Gesichts-Schutzmasken und teils kontroverser Aussagen ,echter’ Expertinnen und Experten, möchten wir, ohne das Fachpersonal im eigenen Haus zu haben, keine Antwort auf diese Frage geben, die im Grunde eine medizinische Frage ist“, teilt die Verwaltung mit.

Den mutmaßlich tieferen Grund für die fehlende offizielle Ansage nennt Henstedt-Ulzburgs Bürgermeister Stefan Bauer: „Die Frage, die geklärt werden muss, ist ja: Woher sollen die Masken kommen?“ Es sei nicht zumutbar, dass die Menschen für 100 Euro eine Maske kaufen, die in normalen Zeiten vielleicht drei, vier Euro oder noch weniger koste. Die Gemeinde selbst hat gerade 40 Masken von einer Manufaktur in Henstedt-Ulzburg gekauft. „Die Masken sind für unsere Ordnungsamtsmitarbeiter und von hervorragender Qualität!", sagt der Bürgermeister.

DRK näht Masken aus Stoffen der Kleiderkammer

Wer sich fürs Maskentragen entscheidet, muss investieren oder handwerklich begabt sein und das Ding selber nähen. Damit möglichst viele in den Genuss von einfachen Mund-Nase-Masken der Marke Eigenbau kommen, hat Döndü Tosun vom Deutschen Roten Kreuz Norderstedt nun vier engagierte Näherinnen zusammengetrommelt, die aus Stoffen der DRK-Kleiderkammer Masken nähen werden.

Sie sollen zuerst unter Ehrenamtlichen in Norderstedt verteilt werden, danach an Bürger, die jetzt noch arbeiten und keinen Abstand halten können. Die Masken werden gegen Spenden abgegeben, mit denen die Kosten des Projektes beglichen werden sollen. (Wer mitnähen möchte, meldet sich bei Döndü Tosun, 040/526 27 91, wer Bedarf an Masken hat unter 040/523 18 26).

Spezialmasken aus dem 3D-Drucker

Außergewöhnliches Engagement im Spezialmaskenbau legt der Norderstedter Patrick Harms an den Tag. Seit über einer Woche druckt Harms mit zwei 3-D-Druckern in seinem Keller Halterungen für Visiere aus, die Mitarbeitern in Arztpraxen als Gesichtsschutz dienen sollen. Alle zwei Stunden spucken die Drucker je eine neue Halterung aus. Harms stellt sich sogar nachts den Wecker, um regelmäßig Material nachzulegen. Der 37-Jährige ist eigentlich Feuerwehrmann am Hamburger Flughafen. Drei Wochen Urlaub hat er noch zum Drucken. „Das ist ein großer Aufwand, aber er lohnt sich“, sagt er.

Er druckt unermüdlich für die Sicherheit anderer: Patrick Harms mit seinen beiden 3D-Druckern im Keller seines Hauses.

Der Geschäftsführer der 1950 gegründeten Familiendruckerei Print Media Solutions weiß, dass manche Mitarbeiter in den Praxen immer noch ungeschützt arbeiten. „Das darf nicht sein“, sagt Harms, „Alle sind verzweifelt.“ Auch seine Frau Corinna arbeitet in einer Norderstedter Zahnarztpraxis und brauchte dringend eine Schutzmaske. Also hat Harms ihr eine gedruckt. „Wir haben ein Bild davon bei Facebook hochgeladen. Daraufhin ist die Nachfrage durch die Decke gegangen.“ 430 Masken sind innerhalb einer Woche geordert worden. 130 konnte Harms bisher anfertigen und ausliefern. Mittlerweile unterstützt ihn ein Kollege mit einem weiteren Gerät. Zusammen produzieren sie am Tag etwa 34 Masken.

Spezialmasken werden an medizinisches Personal geliefert

Es wäre ein Leichtes für Harms, aus dem herrschenden Mangel an Schutzausrüstung Profit zu schlagen. „Wir könnten locker das Fünffache für eine Maske verlangen. Aber das wollen wir nicht.“ Stattdessen verschenkt Patrick Harms seine Masken. Normalerweise würden sie 23 Euro kosten.

Hauptsächlich liefert er sie an regionale Arztpraxen aus. Besonders häufig an Zahnärzte. Auch die Paracelsus-Klinik in Henstedt-Ulzburg hat Masken bei ihm bestellt. Für Krankenhäuser bietet Harms den Schutz gegen einen geringen Aufpreis von fünf Euro an. Natürlich freut er sich über Spenden. Vielmehr hofft Patrick Harms aber darauf, dass sich die Menschen in besseren Zeiten an seine Hilfe erinnern werden und ihn unterstützen. Seiner Druckerei sind viele Aufträge weggebrochen, die Zukunft des Familienbetriebes ist ungewiss.