Das entspannte Leben auf dem Land ist ein Segen

Kreis Segeberg. Ob ich in der Quarantäne nicht völlig vereinsame, fragt ein besorgter Freund am Telefon. Weil ich auf dem Lande wohne. Da gibt’s doch nichts. Diese Frage muss ich momentan öfter beantworten, wenn mich Freunde, Kollegen, Bekannte aus Hamburg anrufen. Spätestens dann wird mir immer bewusst, wie entspannend es ist, im ländlichen Bereich unseres schönen Landkreises zu leben. Erst recht in dieser Zeit der weltweiten Seuche.

Lebensmittel einkaufen? Wenn der Landwirt meines Vertrauens eines seiner Angeler Sattelschweine schlachtet, erfahre ich das per E-Mail. Übrigens nicht erst seit Corona, sondern das läuft seit Jahren so. Ich bestelle auf gleichem Wege Koteletts und Filet, dann liegt das Gewünschte verpackt und gefroren in einer gut zugänglichen Tiefkühltruhe, aus der ich meine Ware jederzeit abholen kann – der Bauer ist meist irgendwo auf dem Hof unterwegs, und ich lege das Geld einfach in seinen Briefkasten. Infektionsrisiko: Null.

Sonnabend ist Wochenmarkt an frischer Luft in Bad Bramstedt, mittwochs in Kellinghusen. Ich wohne genau dazwischen, freie Auswahl. Hiesige Supermärkte besuche ich selbstverständlich auch, und zwar in der Regel ohne Gedränge. Gehe ich spazieren, treffe ich wahrscheinlicher auf ein Reh als auf einen Menschen. Über Sicherheitsabstände von mindestens zwei Metern zu anderen Mitbürgern muss ich mir in meinem Umfeld keine Gedanken machen. Eher schon um meine Leute in Hamburg, wie sich bereits beim nächsten Anruf aus dieser Stadt zeigt.

„Hoffentlich kann ich bald wieder ins Büro“, jammert mein alter Schulfreund, „da muss ich nicht so viel tun wie jetzt zu Hause!“ Erstaunlich. Der Freund ist ein Workaholic vor dem Herrn, ackert sonst von früh bis spät und schiebt jede Menge Überstunden. Ich will nachfragen, da muss er kurz unterbrechen, weil es an seiner Tür klingelt. Kurz darauf ist er zurück und schnauft ins Telefon. „War die Gemüsekiste“, erklärt er. Genauer, der Lieferant der Kiste. Sie lassen sich jetzt alles liefern. Brot, Bücher, Bedarfsartikel. Getränke, Geräte, Gedöns. Während wir miteinander telefonieren, rennt mein Freund noch zweimal zur Tür, weil es klingelt und irgendwas geliefert wird. „Muss gleich Schluss machen“, verkündet er gehetzt. Die nächsten Bestellungen aufgeben, die ganzen Rechnungen online bezahlen, das kostet alles Zeit. Als mündiger Kunde will man seine Sachen ja auch nicht kritiklos beim allerersten Anbieter ordern. Also muss man Vergleiche anstellen und sich durch Hunderte von mehr oder weniger qualifizierten Kundenbewertungen klicken. „Und sitze ich nach der Tagesschau endlich auf dem Sofa, muss ich noch mal raus auf den Balkon!“ Wieso das? „Punkt 21 Uhr steht die ganze Nachbarschaft draußen und klatscht Beifall. Für Ärzte und Pflegekräfte. Wenn ich nicht mitmache, halten mich alle für unsolidarisch. Tschüss …“

Ich lege erschüttert auf und verbringe einen geruhsamen Tag. Um 21 Uhr trete ich vors Haus und klatsche Beifall. Mein Applaus hallt über die benachbarte Wiese, ein Reh ergreift irritiert die Flucht. Keiner hat’s gesehen.