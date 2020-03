Sülfeld. Die Gemeinde Sülfeld entwickelt sich immer mehr zu einer Hochburg für Toleranz und gegen Gewalt und Fremdenhass. Jetzt hat die Grund- und Gemeinschaftsschule Alsterland zusammen mit der Friedrich-Ebert-Stiftung und dem Regionalen Beratungsteam gegen Rechtsextremismus bei einem einwöchigen Projekt zehn Schüler zu Multiplikatoren ausgebildet, die wiederum 150 Schüler aus den sieben bis zehnten Klassen anderer Schulen aus dem Kreis Segeberg anhand einer Ausstellung die Gefahren von Rechtsextremismus für unsere demokratische Gesellschaft erläutern konnten.

Schulleiter Sönke Thormählen: „Wir sind eine anerkannte ,Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage’.“

Foto: Burkhard Fuchs

Dieses Projekt füge sich nahtlos ein in die Haltung und das Selbstverständnis der Schule, die seit 2015 den Titel „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ trägt, wie 89 andere Schulen in Schleswig-Holstein und etwa 2500 in ganz Deutschland, erläutert Schulleiter Sönke Thormählen. Initiiert wurde das Schulprojekt vom Aktionsbündnis „Buntes Sülfeld“, das seit den Zusammenstößen und Bedrohungen im Dorf durch gewaltbereite Neonazis im Herbst vorigen Jahres Konzerte, Workshops, Gottesdienste und Kundgebungen gegen Rechtsextremismus in der Gemeinde Sülfeld veranstaltet hat. „Im Moment ist es zwar relativ ruhig bei uns“, sagt einer ihrer Sprecher, Frieder Schwarz, nachdem nur noch einer der Neonazis im Ort lebe und die beiden anderen verhaftet beziehungsweise weggezogen seien. „Aber wir wollen das Thema präsent halten und vor allem die jungen Menschen dafür gewinnen.“

Das ist an der 530 Schüler zählenden Schule im Dorf auf jeden Fall gelungen. „Ich weiß jetzt viel besser Bescheid über Rechtsradikalismus“, sagt Marvin Lange (16) aus der zehnten Klasse, der sich zu einem der Multiplikatoren gegen rechts an der Schule im Alsterland ausbilden ließ. „Ich habe mich gewundert, wie viele Rechtsradikale es allein in Schleswig-Holstein gibt“, ergänzt Mitschüler Fynn Spethmann.

Vorkommnisse im Dorf waren Gesprächsthema an der Schule

„Wir müssen aufpassen, dass Rechtsradikale nicht unser demokratisches System aushöhlen und untergraben“, ist die Lehre, die Jana Dieckmann (14) aus dem einwöchigen Workshop an ihrer Schule gewonnen hat. Die jüngsten Vorkommnisse in ihrem Dorf seien ständiges Gesprächsthema an der Schule und im Unterricht, berichtet ihre Schwester Julia (16).

Frieder Schwarz vom Aktionsbündnis „Buntes Sülfeld“ sagt: „Wir werden das Thema weiterhin präsent halten.“

Foto: Burkhard Fuchs

Und so hatten drei Mitarbeiter der Regionalen Beratungsteams (RBT) gegen Rechtsradikalismus mit Sitz in Kiel, die von Bund und Land gefördert und vom Awo-Landesverband getragen werden, in Sülfeld als vierte Schule im Land die Schüler zu wissenden Agitatoren gegen Rechtsradikalismus aufgeklärt und geschult.

Ausgestattet mit Informationsmaterialien der Friedrich-Ebert-Stiftung erfuhren die Schüler, wie sie Unterschiede zwischen Populismus und Rechtsradikalismus erkennen können und welche subtilen Gefahren von rechtsextremen Gruppierungen und Neonazis ausgehen.

Auch die Organisation Zebra, die sich für Menschenrechte und gegen Rassismus einsetzt, habe das Projekt unterstützt, berichtet Schüler Luke Diemann (14). Das Gelernte konnten sie dann sogleich 150 anderen Schülern in Vorträgen und einer Ausstellung vermitteln. „Als gleichaltrige Schüler können wir viel besser mit anderen Schülern darüber reden als Erwachsene“, ist Julia Dieckmann überzeugt.

Die meisten Schüler fühlen sich in Sülfeld wohl

2015, das Jahr der großen Flüchtlingskrise, sei der Auslöser gewesen, der seine Schule zu einer Art Bollwerk gegen rechtsradikale Tendenzen entwickelt habe, betont Schulleiter Thormählen. Seinerzeit sei über die Flüchtlingskrise im Schulunterricht viel gesprochen worden – und auch eine Flüchtlingseinrichtung in der Nachbargemeinde Nahe sei besucht worden. Das habe dann dazu geführt, dass sich die Schule um den Titel „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ bewarb, den sie jedes Jahr mit eigenen Aktionen erneut bestätigen müsse.

Lehrerin Maren Schwarz: „Es ist so wichtig, dass sich Schüler für die Demokratie einsetzen.“

Foto: Burkhard Fuchs

Parallel dazu engagiert sich die Alsterland-Schule bei dem Projekt „Kommunalpolitik und Schule“, bei dem in diesem Jahr wieder 67 Schüler des neunten Jahrganges an der Jugendakademie in Bad Segeberg demokratische Strukturen lernten, aber auch Visionen für eine ideale Gesellschaft der Zukunft entwickeln konnten, so Schulleiter Thormählen. Die diskutierten Vorschläge reichten von Müllvermeidung über Wiederaufforstung und bessere Straßenbeleuchtung bis hin zur Einrichtung neuer Jugendtreffs. „Im Herbst war dabei Rechtsextremismus ein brennend heißes Thema“, sagt Thomas Gerrull, stellvertretender Schulleiter in Sülfeld.

Und eine großangelegte Umfrage, die jetzt ausgewertet wurde, habe ergeben, dass sich die Schüler in Sülfeld ganz überwiegend wohlfühlen und untereinander gut verstehen, ergänzt Schulleiter Thormählen.

Pastor Steffen Paar, der die Sülfelder Kirche seit den Vorfällen im Herbst zu einer Art Zentrum für Toleranz und gegen Fremdenhass gemacht hat, zeigte sich begeistert vom Engagement der Schüler. „Es ist toll und ermutigend, wie tief gehend sich die Jugendlichen hier mit unserer Demokratie auseinandergesetzt haben.“