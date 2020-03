Norderstedt. Simone Voicu-Pohl möchte einen Neuanfang. „Wir haben nichts mehr mit dem Copa zu tun“, betont sie. „Fehler passieren. Wir schauen nach vorn.“ Doch seit dem krachenden Aus des Conservatory of Performing Arts (Copa) Norderstedt im vergangenen Juni herrscht bei der ehemaligen Schulleiterin und ihren acht Musical-Schülerinnen immer noch Ungewissheit. Die jungen Frauen, die aus ganz Deutschland nach Norderstedt kamen, um hier ihren Traumberuf zu erlernen, wollen ihre Ausbildung unbedingt beenden – doch dafür fehlten bisher Geld und Räume.

Simone Voicu-Pohl hat in den vergangenen Monaten viel daran gesetzt, Sponsoren zu akquirieren. „Den jungen Menschen muss geholfen werden“, sagt sie. Um nicht mehr mit dem schlechten Ruf des Copa in Verbindung gebracht zu werden, gründete sie die Neue Akademie der darstellenden Künste als gemeinnützige Unternehmergesellschaft. Und tatsächlich: Von den notwendigen 73.800 Euro für die reine Ausbildung sind nach ihren Angaben bis jetzt 64.000 Euro zusammengekommen.

Das Copa musste nach einem halben Jahr Insolvenz anmelden

Ein kleiner Teil davon konnte über ein Crowdfunding-Modell eingenommen werden. Der Großteil stammt von Privatpersonen und Firmen. Zudem zahlen die Schülerinnen ein monatliches Schuldgeld von 150 Euro. Die geringen Kosten für die restlichen zweieinhalb Ausbildungsjahre sind nur möglich, weil die ehemaligen Copa-Dozenten auf viel Geld verzichten. Sie sind genauso wie Simone Voicu-Pohl nicht fest angestellt und erhalten ein Stundenhonorar. Doch ein Problem bleibt: Der Musical-Nachwuchs hat nach wie vor keine Räume, in denen er unterrichtet werden kann.

Das Copa, das zum Start noch seine exzellente Ausbildung angepriesen hatte, musste schon nach einem halben Jahr Insolvenz anmelden. Die Schule sollte sich über Sponsoren finanzieren. Doch dem Geschäftsführer Rüdiger George gelang es nicht, ausreichend Geldgeber zu finden. Zudem sprang ein ominöser chinesischer Investor ab. Die Einlagen der Gesellschafter – die Kulturstiftung und die Ballettschule Musci – in Höhe von jeweils 25.000 Euro waren nach wenigen Monaten aufgebraucht.

Als der Copa-Betrieb noch lief, trainierten die Schülerinnen in der leer stehenden Horst-Embacher-Schule am Aurikelstieg. Dort wurde extra ein Schwingboden eingebaut. Der Mietvertrag für das Gebäude war allerdings befristet. Einen neuen wird die Stadt nicht vergeben. „Der Vertrag war befristet, weil das einst genutzte Gebäude samt zugehörigem Areal einem Grundschulneubau weichen sollte“, teilt die Stadt auf Nachfrage des Abendblatts mit. Die Planungen für den Bau der Grundschule seien bereits angelaufen. „Das bedeutet, dass das Gebäude mittelfristig abgerissen wird und daher nicht dauerhaft als Räumlichkeit für einen Unterricht dienen kann.“

Mitte März soll es Gespräche mit der Stadt geben

Norderstedt verfüge derzeit nicht über geeignete Ausweichflächen, die den Nachfolge-Betreibern angeboten und vermietet werden könnten, heißt es weiter. „Dennoch würde die Stadt es begrüßen, wenn eine sinnvolle Lösung gefunden werden könnte.“ Eigentlich wollte Simone Voicu-Pohl im März den Ausbildungsbetrieb fortsetzen. Nun soll es zunächst Mitte des Monats ein Gespräch zwischen ihr und Norderstedts Oberbürgermeisterin Elke Christina Roeder geben. „In diesen Gesprächen soll sorgsam sondiert werden, ob und in welcher Form die Stadt gegebenenfalls eine Unterstützung anbieten könnte“, heißt es in einer Mitteilung der Stadtverwaltung.

Räume sind Voraussetzung für Fördergelder

Die Neue Akademie der darstellenden Künste befindet sich im Dialog mit zwei Tanzstudios in Norderstedt. Doch deren Räume wären nicht kostenfrei, weiteres Geld müsste zusammengekratzt werden. Um Fördergelder bewilligt zu bekommen und vom Bildungsministerium als Ergänzungsschule anerkannt zu werden, sind Räume dringend notwendig. Nur dann können die Schülerinnen BAföG beantragen.

Von den anfänglich 13 Musical-Schülern haben inzwischen fünf die Aufnahmeprüfungen in Osnabrück, London und Wien bestanden. Die acht übrigen Schülerinnen halten sich mit Nebenjobs über Wasser. Sie warten darauf, dass sie ihre Ausbildung fortsetzen können. Weil die Suche nach einer Schule so schwer ist, hoffen sie auf einen Neustart in Norderstedt.