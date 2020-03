Henstedt-Ulzburg. Wenn der Vorhang um 20 Uhr hochgeht und das Publikum erwartungsvoll auf die Bühne der Hamburgischen Staatsoper blickt, hat Jochen Schefe den größten Teil seiner Arbeit längst erledigt. Zu diesem Zeitpunkt sitzt er ziemlich entspannt in der Tonloge oberhalb der Zuschauerränge und achtet darauf, dass Lautsprecher und Mikrofone einwandfrei funktionieren – in der Regel muss er nicht eingreifen und kann die Aufführung genießen. Dem 53 Jahre alten Henstedt-Ulzburger wird in diesen Momenten bewusst, dass er einen Beruf ausübt, um den ihn viele Menschen beneiden: Er sorgt für den guten Ton bei den Ballettaufführungen in der Hamburgischen Staatsoper. Als Tontechniker des Hamburg Balletts John Neumeier gehört er zu einer Crew, die auf der ganzen Welt einen hervorragenden Ruf hat.

Vor 20 oder 30 Jahren wäre es Jochen Schefe im Traum nicht eingefallen, eines Tages in der Tonloge der Staatsoper an der Dammtorstraße zu sitzen. Seit Ende der 1980er-Jahre richtet er Mikrofone aus und bedient die Regler am Mischpult – zunächst allerdings in ganz anderen musikalischen Gefilden: Er war zum Beispiel mit der amerikanischen Jazz- und Soulsängerin Randy Crawford unterwegs und mischte die Musik in einem südafrikanischen Stadion für 40.000 Zuhörer. Auch Ute Lemper gehörte zu seinen Auftraggebern, mit denen er in der ganzen Welt unterwegs war.

Das alles begann etwa 1987, nachdem die in Henstedt-Ulzburg und Umgebung erfolgreiche Band Intersection, 1984 gegründet von Schülern des Alstergymnasiums, ihr Abschiedskonzert gegeben hatte. Jochen Schefe hatte sich selbst beigebracht, wie ein guter Sound produziert wird und machte sich als Tontechniker selbstständig. „Damals funktionierte das auch ohne Ausbildung“, sagt der groß und kräftig gebaute Mann mit dem markanten, an den Seiten ausrasierten Pferdeschwanz-Haarschnitt. „Heute würde das so wohl nicht mehr gehen.“

Seine professionelle Arbeit sprach sich herum, und schnell war er ein gefragter Mann, auf den sich Profi-Sänger und -Musiker gerne verließen. Das Physikstudium hängte der Hen­stedt-Ulzburger an den Nagel. Bereut hat er es bis heute nicht.

2004 wurde er auf eine Rundmail, die in Tontechniker-Kreisen kursierte, auf eine freie Stelle im Hamburg Ballett aufmerksam. Er stellte sich vor, sprach mit dem Leiter der Tontechnik, der ihn natürlich längst kannte, und auch mit John Neumeier – und bekam den Job. Seitdem führt er ein Leben mit geregelten, wenn auch variierenden Arbeitszeiten, die von häufigen Auslandsreisen unterbrochen werden.

An Aufführungstagen beginnt Jochen Schefes Arbeitstag um 15 Uhr. Er richtet im Orchestergraben die Mikrofone, testet eventuelle Einspielungen, überprüft die bis zu 16 Lautsprecher einzeln per Rauschsignal, verteilt, wenn für das Publikum unsichtbar, Sänger dabei sind, hinter der Bühne die Mikrofone. Wenn die Vorstellung läuft, läuft sie. „Bei einfachen Vorstellungen muss ich in der Regel nicht mehr eingreifen“, sagt Jochen Schefe. Komplexere Aufführungen, bei denen zum Beispiel ein Extra-Orchester auf der Bühne agiert, behält sich der Chef der Tonabteilung, Frédéric Couson, vor. Dann sitzt er am Mischpult, steuert aus und achtet auf die Einsätze. Da manche Aufführungen für Dokumentationszwecke gefilmt werden, ist Jochen Schefe auch für die Kamera der Totalperspektive zuständig. Die Aufzeichnungen werden zusätzlich zur Notation angefertigt, weil Ballett-Intendant und Chefchoreograf John Neumeier häufig Änderungen vornimmt, die dann festgehalten und auf DVDs gebrannt werden.

Sofort nach dem Schlussapplaus beginnt der letzte Teil der Arbeit: Die Extra-Mikrofone im Orchestergraben werden wieder abgebaut, die Mikros hinter der Bühne eingesammelt. Etwa eine Stunde nach Aufführungsschluss beendet Jochen Schefe seinen Arbeitstag. Die letzte U-Bahn in Richtung Norderstedt-Mitte bekommt er fast immer. Manchmal auch im Laufschritt.

Das ist der eine Teil der Arbeit im Haus der Hamburgischen Staatsoper an der Dammtorstraße. Aber Jochen Schefe hat zwei Arbeitsplätze: Da die Proben im Ballettzentrum Hamburg – John Neumeier seit 1989 in der ehemaligen Oberrealschule für Mädchen an der Caspar-Voght-Straße in Hamm stattfinden, muss auch die Tontechnik dort vor Ort sein.

40 Prozent seiner Arbeitszeit verbringt Jochen Schefe deshalb im Ballettzentrum – dann hat er einen Arbeitsbeginn wie ein „normaler“ Arbeitnehmer: Schon um 9 Uhr muss er mit den technischen Vorbereitungen beginnen, damit die Proben pünktlich um 11.30 Uhr starten können. Den Rest der Zeit verbringt Jochen Schefe mit Büroarbeit, zu der zum Beispiel auch das Aussuchen neuer technischer Geräte gehört.

Ein ganz anders Kapitel sind die regelmäßigen Gastspiele, die das Hamburg Ballett auf der ganzen Welt gibt: Zwei Monate im Jahr auf Tournee – das fordert die ganze Compagnie. „In der Staatsoper sind alle Abläufe eingeschliffen, auf den Reisen muss alles neu geregelt und abgesprochen werden.“

Zum Beispiel im Februar in Venedig: Mit fünf 38 Tonnen schweren Sattelschleppern wurde alles Benötigte transportiert, am Ort in Barkassen umgeladen, im Teatro La Fenice ausgeladen und aufgebaut. Dazu etwa 100 Mitwirkende auf und hinter der Bühne. „Das ist Abwechslung und Stress zugleich“, sagt Jochen Schefe. „Aber davon profitiert die Moral der ganzen Truppe.“

Geht’s nach Übersee, wird alles in fünf bis sieben 40-Fuß-Containern verladen und verschifft. Und der „Chef“ ist immer dabei: Jochen Schefe erlebt John Neumeier nicht nur während der Tourneen als einen sehr präsenten und „greifbaren“ Ballett-Direktor, der in auswärtigen Theatern auch den technischen Ablauf minuziös überwacht und, wenn es sein muss, Stunden damit zubringt, um etwa die Beleuchtung einzurichten.

Mindestens ein Jahr im Voraus steht fest, wohin es geht, aber nicht immer läuft alles wie geplant: Die für Februar/März geplante Singapur-Macau-Tournee wurde wegen der Coronavirus-Epidemie kurzfristig abgesagt.

Privat spielt Bassist Jochen Schefe in seiner Band Veerspeelt eher rockige Sachen mit niederdeutschen Texten, bei der Arbeit geht es um andere Töne: Er muss sich mit der klassischen oder der Neuen Musik auseinandersetzen, um die vom Publikum erwartete Reinheit hinzubekommen. „Es gibt wundervolle Musik, die ich hier an der Oper entdeckt habe“, sagt der Tontechniker aus Henstedt-Ulzburg. „Die Musik von Strawinsky zum Beispiel kannte ich vorher nicht.“

Nicht immer erschließt sich ihm die Musik auf Anhieb. Teile der Musik aus „Fenster zu MOZART“ mit den dissonanten Tonballungen zum Beispiel musste auch Jochen Schefe mehrmals hören, um damit klarzukommen. „Liliom“ nach dem gleichnamigen Theaterklassiker von Ferenc Molnár mit der Musik von Michel Legrand gehört zu seinen Lieblingsstücken, ebenso „Nijinsky“ von John Neumeier.

Jochen Schefe ist sich durchaus bewusst, dass er einen ganz besonderen Arbeitsplatz in einem bekannte Opernhaus mit einem weltberühmten Ballettdirektor hat. Hinter den Kulissen sorgt er dafür, dass die Welt gelegentlich den Atem anhält. Er weiß: „Wenn das Publikum unser Wirken nicht bemerkt, haben wir unseren Job gut gemacht.“