Bönningstedt. Ein kleiner Kinosaal im Keller, 76 Holzstühle mit rotem Samtbezug, die schon etwas Patina angesetzt haben. Im Hintergrund läuft Salonmusik. Max Raabe. Hier, in seinem sogenannten Partyspeicher in Bönningstedt, fühlt sich Peter Müller (65) wohl. Hier stellt er auch aus, was er im Laufe der Jahrzehnte zusammengetragen hat und was vom Kinosaal aus durch Fensterglas zu sehen ist: alte Grammophone, Radios, ein Plattenspieler mit einer Schallplatte aus echter Schokolade, Telefone, historisches Spielzeug und vieles mehr. Ein kleines Privat-Museum! Am Sonntag, 1. März, öffnet Müller es für die Öffentlichkeit.

Auch das größte und kleinste Grammophon mit der größten und kleinsten Schallplatte sind ihm nicht entgangen. Das jüngste Sammlerstück seiner Ausstellung stammt aus den 70er-Jahren und ist ein Kassettenrekorder, wie er ihn in seiner Jugend hatte.

„Alles fing mit der Suche nach alten Schallplatten aus Vinyl an“, sagt Peter Müller, der Elektromechaniker gelernt, dann aber als selbstständiger Discjockey gearbeitet hat. Er suchte – und fand auf Flohmärkten und Plattenbörsen mehr, als er zu hoffen gewagt hatte. Bald kaufte er sein erstes Grammophon. Später entdeckte er Phonographen, quasi die Vorgänger des Grammophons, die Schall mithilfe von Tonwalzen wiedergeben. „Und schließlich bekam ich das Picknickgrammophon einer älteren Dame, über das ich mich so sehr freute, dass wir als Familie beschlossen, ihr Weihnachten ein spontanes Konzert zu geben.“

Inzwischen hat Müller so viele Exponate angesammelt, dass er selbst gar nicht so richtig weiß, wie viele es eigentlich sind. 90 Grammophone kann er zählen, rund 300 Dosen für Tonabnehmernadeln und etwa 8000 Singles-Schallplatten.

Moderne Musik nennt Müller „Fast Food für die Ohren“

Die Zeit ist schnelllebiger geworden, und Peter Müller gefällt das nicht – zumindest sofern es die Musik betrifft. „Früher war ein Titel für ein ganzes Jahr in den Charts unter den Top Ten. Heutzutage gibt es ständig was Neues“, sagt er und kritisiert: „Durch die Masse an Musik sind die guten Texte und der Rhythmus verloren gegangen. Ich nenne das immer gern Fast Food für die Ohren, was wir heute noch zu hören bekommen.“

Sein Projekt Partyspeicher startete er 2001. Eine Eventlocation an der Kieler Straße, aus rotem Backstein neu gebaut im Stile eines Warenspeichers. Drinnen stehen runde Tische, die mit Schallplatten bedruckt sind, im Treppenhaus hängen 120 Schallplattencover hinter Glas. Gäste können das Gebäude mieten, dort feiern oder auch das Kino nutzen.

Seit 2010 hat das Museum jährlich einen Tag der offenen Tür – das soll jetzt ausgeweitet werden. Jeden ersten Sonntag im Monat öffnet Peter Müller – erst mal bis Mai – gemeinsam mit dem benachbarten Heimatmuseum im Rektorenhaus die Pforten. Er selbst ist vor Ort, hat den Besuchern viel zu erzählen – und manchmal führt er auch das eine oder andere Gerät vor. Dann erklingt Max Raabe aus einem der vielen Grammophontrichter.

Tag der offenen Tür: So 1.3., 5.4., 17.5., jeweils 11–16 Uhr, Partyspeicher, Kieler Straße 128, Bönningstedt, Eintritt frei, Info: Telefon 040/55 69 33 30.

Heimatmuseum: dieselben Termine, 15–17 Uhr, Kieler Straße 120, Bönningstedt, Eintritt frei.

