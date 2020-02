Norderstedt. Die Mondlandung von Tim und Struppi und die Elbphilharmonie. Ein rosarotes Märchenschloss und der Droidenangriff auf Kashyyyk aus Star Wars. Die Freiheitsstatue und ein Piraten-Hafen. Das Capitol in Washington und die U-Bahn in Hamburg-Langenhorn. Ein Mittelalter-Markt und der Hamburger Flughafen.

Wie Wimmelbilder reiht sich im Feuerwehrmuseum eine Wunderwelt an die nächste, reale und fantastische, vergangene und zukünftige. Es ist wieder Lego-Zeit für Jung und Alt im Museum am Friedrichsgaber Weg 290. Die Lego-Welt des Vereins Stein Hanse wird am Mittwoch, 19. Februar, 19 Uhr, eröffnet. „Die letzte Lego-Welt haben wir im April 2016 ausgestellt, ich fand, es war Zeit für die nächste Schau“, sagt Hajo Brandenburg, Leiter des Feuerwehrmuseums. Fast 17.000 Lego-Fans wollten vor vier Jahren die große Schau der kleinen Steine sehen.

In diesem Jahr haben die Mitglieder der Stein Hanse ihre Lego-Werke in allen Räumen des Museums aufgebaut. Petra Klischat drückt vorsichtig eine kleine rote Blüte auf einen grünen Stängel. Die Norderstedterin konzentriert sich auf den Bau eines mittelalterlichen Marktes. „Wenn ich für ganz neugierige Besucher dieses kleine Türchen im ersten Stock des Fachwerkhauses öffne, sehen sie dahinter einen Mann in der Badewanne“, sagt sie und lächelt vergnügt. Sie freut sich vor allem über das Heimspiel. „Als Norderstedterin kann ich immer mal wieder herkommen und weiterbauen“, sagt Petra Klischat, die den kleinen Steinen seit fast zehn Jahren verfallen ist. „Ich bin gern kreativ, und beim Lego-Bauen kann ich meiner Fantasie durch die unendlich vielen Steine freien Lauf lassen und Geschichten erzählen.“

Mike Wierick steckte sich bei seiner Ehefrau Kerstin mit der Lego-Leidenschaft an. Beide sind am Hamburger Hafen unterwegs. Sie baut die Elbphilharmonie auf, er das Museumsschiff „Elbe 3“. „Ich bin auf der ,Elbe 3‘ ehrenamtlich tätig und kenne das Schiff in- und auswendig“, sagt Mike Wierick. Sein schickes Lego-Schiff der „Elbe 3“ wurde allerdings immer länger, schließlich will er alles zeigen. Daher hat das Schiff auch ein offenes Oberdeck. Unter Deck hat er für die Kinder Mannschafts- und Wirtschaftsräume sichtbar gemacht, beispielsweise die Funkerbude. Alles mit Beleuchtung. Und in Zwergen-Perspektive. Zu ihrem Hobby kamen die Wiericks durch ihre eigenen Kinder.

Zahlreiche Aktivitäten begleiten die Ausstellung, beispielsweise Animationsfilme, Lego-Bauen, Malbögen für Kinder und eine Benefiz-Rallye.

Traumwelten aus Lego, 19.2.–15.3., Feuerwehrmuseum, Friedrichsgaber Weg 290, Di–Fr, 15.00–18.00, Sa+So, 11.00–18.00. Eintritt 5/2,50 Euro. Kinder bis 12 Jahre frei.