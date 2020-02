Norderstedt. Der Hauptredner verspätete sich etwas. Weil er seine Bahnfahrkarte lieber am Schalter als im Internet kaufe, habe er den Zug aus Bremen verpasst, entschuldigte sich Henning Scherf. Doch keiner der 100 Zuhörer im DRK-Haus nahm dem früheren Bremer Bürgermeister das Warten übel. Als er der 81-Jährige den voll besetzten Raum an der Ochsenzoller Straße betrat, schüttelte er erst einmal einem Dutzend Zuhörer freundlich die Hand, bevor er den vornehmlich älteren Leuten im Saal mit seinem anekdotenreichen Vortrag Mut machte: „Das Alter ist eine Zeit, in der man noch etwas Neues wagen und lernen kann. Man blüht wieder auf und kriegt wieder Lust zum Leben.“

„Wie wollen wir im Alter wohnen und leben?“, lautete die Ausgangsfrage der Podiumsdiskussion, zu der der DRK-Ortsverein geladen hatte. Und neben Scherf, der seine Alters-Wohngemeinschaft in Bremen mit fünf Familien dreier Generationen wortreich vorstellte, waren weitere kompetente Mitredner dabei. Norderstedts Erste Stadträtin Anette Reinders erzählte von ihren ersten Erfahrungen in dem genossenschaftlichen Zusammenleben einer Gemeinschaft von Menschen im Alter von acht Monaten bis über 80 in 42 Wohnungen an der Horst-Embacher-Allee.

Der CDU-Landtagsabgeordnete Werner Kalinka, der zugleich Vorsitzender des Sozialausschusses im Kieler Landtag ist, sprach der alten Dorfgemeinschaft das Wort. Und DRK-Landesvorstandssprecherin Anette Langner kündigte an, dass ihr Verband sich künftig verstärkt um Wohnformen kümmern wolle, die den älteren Menschen ein möglichst langes, selbstbestimmtes Leben in der Gemeinschaft mit andern ermöglichen soll.

DRK-Vorsitzender Christoph von Hardenberg (2.v.l.) hatte den Landtagsabgeordneten Werner Kalinka (v.l.), die DRK-Landessprecherin Anette Langner, Norderstedts Erste Stadträtin Anette Reinders zur Diskussion eingeladen, die Wolfgang Golz moderierte.

Foto: Burkhard Fuchs

Doch die meisten Zuhörer wollten von Scherf hören, warum er schon seit mehr als 30 Jahren in einer Alters-WG lebt. Und der frühere SPD-Politiker, der bundesweit 200 solcher Veranstaltungen im Jahr mache, ließ sich nicht lange bitten. Nach etwa einer Stunde eines leidenschaftlichen Plädoyers für das gemeinschaftliche Leben im Alter ließ er dann auch die anderen Redner zu Wort kommen, die Moderator Wolfgang Golz geduldig zurückhalten konnte, weil alle im Saal diese „emotionale Reise“ durch des Ex-Bürgermeisters WG-Leidenschaft zu genießen schienen.

Ein Zuhörer stellte dann auch sofort die vermutlich viele brennend interessierende Frage, ob denn in Scherfs komplett saniertem Stadthaus mitten in Bremen noch eine Wohnung frei sei. Da musste der Bremer das erste Mal an diesem Abend den Kopf schütteln.

Aber er machte allen Zuhörern Mut, selbst Ähnliches zu wagen. Das Beispiel von ihm und seinen zehn Freunden, die sich vor 30 Jahren zusammengetan hätten, um ihre Häuser aufzugeben und zusammen in einer WG zu leben, mache überall Schule. 40.000 solcher und ähnlichen Wohnmodelle gebe es bereits in Deutschland: Jeder habe seine eigene Wohnung mit Küche und Bad. Gekocht werde für alle reihum, erzählte Scherf aus dem WG-Alltag. Sogar demente Mitbewohner gehörten dazu, die am Leben teilnähmen, soweit es ihnen möglich sei.

Eine alte Dame habe plötzlich nach Jahren des Schweigens wieder angefangen zu sprechen. Sein alter Schulfreund sei aus seiner jahrelangen Trauer um seine verstorbene Frau herausgekommen und mit einer neuen Liebe wieder aufgeblüht. Und auch die Pflege zweier todkranker Mitbewohner – „das war unsere Nagelprobe“ – habe die Gemeinschaft gut überstanden.

Stadträtin Reinders wollte früher als ihre Eltern, die in den 90ern seien und noch allein in ihrem Reihenhaus lebten, an das Leben im Alter denken und hat sich dem zweiten Ting-Genossenschaftsprojekt in Norderstedt angeschlossen. Ihre Erfahrung nach den ersten drei Monaten: „Ich bin total begeistert.“ Der eine passe auf den anderen auf. Es gebe Gemeinschaftsräume, wo man sich treffen könne. Nachhilfe für jüngere Mitbewohner werde hier genauso schnell und einfach organisiert wie der Anschluss einer Waschmaschine oder das Verschieben eines Wandschranks. „Eine Bitte in unserer WhatsApp-Gruppe reicht“, so Reinders.

Nur fehle in Norderstedt, wo sich seit ihrem Amtsantritt vor zehn Jahren die Zahl der Sozialwohnungen auf nur noch 1300 halbiert habe, überall Bauland und günstiger Wohnraum, um weitere solcher Projekte zu realisieren, sagte Reinders. „Wir sind neben Sylt und Wedel das teuerste Pflaster in Schleswig-Holstein.“ Da sei es gut, dass sich Wohlfahrtsverbände wie der DRK-Landesverband zu solchen Wohnmodellen bekannten. „Denn heute gibt es diese Gemeinschaft nicht mehr, wie sie früher auf dem Dorf die Jungen und Alten zusammengehalten hat.“