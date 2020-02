Tangstedt. Krimis spielen heute bekanntermaßen nicht mehr nur in Chicago, Paris oder London, sondern auch auf dem Lande. Jetzt ist sogar das beschauliche Tangstedt zum Schauplatz einer mörderischen Geschichte geworden. „Schwestern des Schweigens“ heißt der 240 Seiten starke Erstlingskrimi von Heike Sellhorn.

Zum Inhalt: Die 17-jährige Ilvy meldet ihre Eltern als vermisst, sie sind nach einem zweiwöchigen Urlaub nicht nach Hause zurückgekehrt. Kommissar Hannes Delft übernimmt die Ermittlungen und stößt dabei schon bald auf viele Ungereimtheiten. Unklar ist beispielsweise die Rolle einer Glaubensgemeinschaft, die im alten Tangstedter Gut ihre „Kirche des Schweigens“ betreibt.

Das Abendblatt hat Heike Sellhorn in ihrem Elternhaus in Tangstedt besucht, am Küchentisch in dem großen Bauernhof berichtet die Autorin über ihr Leben und ihre Arbeit. Schon früh habe sie ihre Leidenschaft für das Schreiben entdeckt. „Gleich gegenüber war früher der kleine Hökerladen Stibbe“ erzählt die 57-Jährige. „Dort im Hinterzimmer gab es Hefte und Bleistifte zu kaufen.“ Bereits als Erstklässlerin brachte sie ihre erste Geschichte zu Papier. „Die war so lang wie ein Schreibheft.“

Vier Jahre hat Heike Sellhorn an ihrem Krimi geschrieben

Die Freude am Schreiben liegt in der Familie: Mutter Emmi Sellhorn schreibt seit Jahrzehnten Tagebuch. Papier und Stift, das sind die Leidenschaften der Tochter, dazu habe sie eine geradezu physische Beziehung, sagt sie. Noch heute schreibt Heike Sellhorn ihre Texte zunächst handschriftlich nieder, mit Bleistift oder Füllfederhalter. Im Lauf der Zeit verfasste sie Gedichte, Kinderbücher, Kurzgeschichten, Autobiografisches und Fantasy.

Mit 50 begann die Krankenschwester nebenberuflich ein Schreibstudium. Und sie hatte die Idee, einen Krimi zu schreiben, der in ihrem Heimatdorf spielen sollte. Vier Jahre vergingen, bis aus dieser Idee ein Buch wurde. Da musste ein Plot überlegt, mussten Figuren erarbeitet werden. „Durch meine Berufstätigkeit habe ich Kontakt zu den verschiedensten Menschen,“ sagt Heike Sellhorn. „Das ist für mich eine Quelle der Inspiration.“ Kommissar Hannes Delft hatte sie sofort vor Augen: Knauserig, ein bisschen altmodisch, unglücklich von seiner Frau getrennt. Käferfahrer und Neil-Diamond-Fan.

Die Plätze des Geschehens in Tangstedt dagegen sind allgemein bekannt: Der Dorfgasthof, die Polizeistation, das Gutsgelände, der Baggersee, in dem im Sommer gebadet wird, der Tangstedter Forst. Nicht jedem bekannt sein dürfte die verlassene Rhododendrongärtnerei, die in „Schwestern des Schweigens“ eine zentrale Rolle spielt und in einer natürlichen Schlucht am Rand des Tangstedter Forstes liegt. Sie zu betreten war der jungen Heike streng verboten, gab es dort doch noch alte Mauerreste und einen Brunnen. „Natürlich sind wir als Kinder trotzdem oft dort gewesen,“ verrät die Autorin.