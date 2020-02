Tangstedt. Die Polizei hat am Sonnabend an einem kleinen See an der Harksheider Straße in Tangstedt vier offensichtlich aufgebrochene Tresore sichergestellt. Die weißen Metallsafes lagen am Rand des Sees innerhalb eines nur zu Fuß zugänglichen Naturschutzgebietes. Unbekannte müssen die Tresore aus dem Wasser geborgen und danach liegen gelassen haben. Ein Spaziergänger fand die schweren Tresore und alarmierte die Polizei.

Um an die Safes zu gelangen, alarmierten die Polizisten die Freiwillige Feuerwehr Tangstedt. Denn das gesamte Gebiet um den See ist eingezäunt. Die Feuerwehr überreichte den Beamten den Schlüssel zu einem Tor. Die Wege waren fast nicht passierbar. Mehrfach rutschten die Beamten fast den Hang herunter, konnten sich aber gerade noch halten und die schweren Safes nach oben schleppen. Jeweils zwei Polizisten mussten dabei einen Safe tragen, weil die mit Wasser voll gelaufenen Safes sehr schwer waren.

Kein Geld, kein Schmuck – nur wichtige Dokumente

In den Tresoren fanden die Beamte komplett vom Seewasser durchweichte Unterlagen. Zu erkennen waren Sparbücher, Fahrzeugbriefe, Ausweise, Reiseunterlagen und andere wichtigen Unterlagen. Die Safes stammen vermutlich aus länger zurückliegenden Einbrüchen. Manche Ausweise waren schon seit mehr als zehn Jahren abgelaufen. Mindestens ein Einbruch wird vermutlich in den Hamburger Walddörfern stattgefunden haben. Nachdem es den Beamten gelungen war, die vier Tresore in einem eigens angeforderten Mannschaftswagen zu verstauen, rückten die Beamten wieder ab. Die Kriminalpolizei wird sich nun um gefundenen Dokumente kümmern.