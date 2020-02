Norderstedt. Das Warten hat endlich ein Ende: Auf das 2018 erschienene Debütalbum „Aus meiner Haut“, folgt am 6. März die zweite CD von Frollein Motte. Unter dem plakativen Titel „Zeit“ präsentiert die Norderstedter Band 13 schöne Popsongs, die zum Zuhören einladen und zum Nachdenken anregen.

„Der Albumtitel ist natürlich nicht zufällig gewählt“, betonen Songwriter Motte Mottlau und Sängerin Das Frollein lachend. „In unserer schnelllebigen Gesellschaft ist die Zeit ein kostbares Gut, die wir in jeder Sekunde bewusst erleben sollten.“ Das haben die beiden Profimusiker in den vergangenen zwei Jahren bestimmt getan: Nach einem aufregenden Jahrzehnt mit der überregional bekannten Band „beige“ gingen Motte und Mandi Mottlau zunächst allein als Unplugged-Duo auf Tour. Das Ganze wurde in kurzer Zeit aber so erfolgreich, dass sich aus dem anfänglichen Projekt schnell eine feste Band formte, die fortan die großen Bühnen in Deutschland bespielte.

Alle Songs der CD haben autobiografische Züge

Auf dem neuen Album präsentiert Frollein Motte wieder Herzpop vom Feinsten – mal rockig wie in „Nichts ist umsonst“, dann balladesk wie beim Titel „Das schönste Leben“, den Das Frollein zusammen mit Tochter Lucy im Duett singt. „Alle Songs haben autobiografische Züge, dadurch ist ,Zeit’ mit Abstand unser persönlichstes Album“, sagt Mandi Mottlau.

Mit der neuen CD im Gepäck will Frollein Motte 30 Konzerte in Deutschland und Österreich geben. Das Auftaktkonzert in Marias Ballroom am 29. Februar in Hamburg ist schon seit Wochen ausverkauft.

Die CD „Zeit“ ist im Internet über die Bandseite www.frolleinmotte.de oder bei Amazon & Co erhältlich.