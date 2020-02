König Artus und seine Fee in Norderstedt

Norderstedt. Der Stoff ist Legende, das Musical eine einzige Parodie auf alles, was sich auf einer Bühne (zu) wichtig nimmt. Spamalot. Kommt von Camalot, der Burg von König Artus und seiner Ehefrau Guinevere mitsamt der Tafelrunde, alles ehrbare Ritter. Bekannt wurde das Stück als Filmkomödie „Die Ritter der Kokosnuss“.

In Spamalot allerdings haben die Herren – und die Frauen auch – merkwürdige Anwandlungen, jedenfalls in „Monty Python’s Spamalot“. Die Musiktheater-Akademie stellt das muntere Musical ab Freitag, 28. Februar, auf die Bühne des Festsaals am Falkenberg.

Allerdings spielt die Satire nur noch zeitweise in Great Britains Gral-Landschaft. Der andere Spielort: Norderstedt. Und das Publikum darf durchaus gespannt sein, wen der Spamalot-Spott trifft. „Das verraten wir natürlich nicht schon vorher“, sagt Regisseurin Silke Ahrens-Rapude, grinst vielversprechend und erzählt, dass die Musiktheater-Akademie die Erlaubnis des Verlages hat, zum 50. Geburtstag der Stadt einige Passagen „norderstedterisch“ umzuschreiben. Frei nach dem Motto des „Spamalot“-Evergreens „Always Look On The Bright Side Of Life“.

Marit Leste gewann mehrfach bei „Jugend musiziert“

Fakt ist, es gibt König Artus und seine Guinevere, die Fee aus dem See, dazu viele Ritter und ihre Ritterfrolleins, eine verliebte Nonne und ihren Mönch, einen Franzosen, einige Deppen, Kühe und Killerkaninchen. „Als König Artus habe ich viel Macht, bin aber auch sehr dumm“, sagt Tobias Frost, der schon seit fünf Jahren bei der Musiktheater-Akademie dabei ist und in Musicals wie „Oliver!“ und „Emil und die Detektive“ mitspielte. „In diesem Stück kann man so richtig verrückte Sachen machen, das bringt mir sehr viel Spaß“, sagt Marit Leste als Guinevere, die Fee aus dem See. Sie hat schon mehrfach im Wettbewerb „Jugend musiziert“ im Fach Gesang erste Preise geholt.

Insgesamt spielen, singen und tanzen 40 Jugendliche auf der Bühne, unterstützt von einem Orchester mit zwölf Profi-Musikerinnen und -Musikern unter der Leitung von Frank Engelke, unterstützt von Pianist Rainer Lankau. Die Choreografie hat Silke Ollenburg, Regie-Assistentin ist Natalie Hiesener.

Die Musiktheater-Akademie, die Kinder und Jugendliche in Schauspiel, Tanz und Gesang unterrichtet, gehört zur Musikschule Norderstedt. Die „Spamalot“-Produktion wird von der Kulturstiftung Norderstedt unterstützt.