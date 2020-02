Kiel/Schmalfeld . Der tödliche Messerstich, den eine Mutter von zwei Kindern im Dezember 2018 in der Gemeinde Schmalfeld ihrem gewalttätigen Lebensgefährten in die Brust versetzte, war durch Notwehr gerechtfertigt. So beurteilte am Dienstag die Schwurgerichtskammer des Kieler Landgerichts das blutige Ende einer Problembeziehung.

Verurteilt wurde die wegen Totschlags angeklagte 34-Jährige lediglich wegen gefährlicher Körperverletzung – zu neun Monaten Freiheitsstrafe auf Bewährung. Ihr mildes Urteil knüpfte die Kammer an strenge Auflagen und Weisungen für ein künftig alkohol-, drogen- und gewaltfreies Leben der Angeklagten.

Der Vorsitzende Jörg Bromman sprach von einem „stabilen Korsett“ für die Angeklagte und von „Kontrolle“. Die Maßnahmen dienten auch der Entwicklung ihrer Kinder, die immer wieder gegenseitige Beleidigungen und Beschimpfungen sowie brutale Schläge und Tritte durch mehrere Partner miterleben mussten.

Die Haftstrafe, die sie bei guter Führung nicht zu verbüßen braucht, ahndet den weniger gefährlichen zweiten Stich, den die Frau dem bereits tödlich verletzten 35-Jährigen in die Flanke versetzt hatte. Eine Notwehrlage habe in diesem Moment nicht mehr bestanden, sagte der Vorsitzende Jörg Brommann zur Begründung.

Der Richter widersprach der Anklage, die eine Notwehr „mangels eines unmittelbar bevorstehenden Angriffs“ generell verneint hatte. Staatsanwältin Gesine Ohst forderte drei Jahre Haft wegen Totschlags. Strafverteidiger Mustafa Zeren sah dagegen beide Stiche mit der 17 Zentimeter langen Klinge als erlaubte Verteidigungshandlungen an. Er forderte Freispruch.

Die Angeklagte ist vermindert schuldfähig

So oder so kann die zur Tatzeit wegen einer Persönlichkeitsstörung (Borderline) und Alkoholisierung (bis zu 2,19 Promille) nur vermindert schuldfähige Frau ihr Leben mit den Kindern im eigenen Haus weiterführen. Mit Unterstützung aufmerksamer Betreuer vom Jugendamt und der Bewährungshilfe muss sie laut Urteil ihre bereits begonnenen Therapiebemühungen in den nächsten drei Jahren engagiert fortsetzen.

Unter Androhung eines Widerrufs muss die Angeklagte nicht nur ihre Abstinenz von Alkohol und Drogen regelmäßig nachweisen. Mithilfe von Psychotherapeuten soll sie auch weiter an jener Persönlichkeitsstörung arbeiten, die sie immer wieder in zerstörerische Beziehungen mit dominant-gewalttätigen Männern laufen ließ.

In bedrückender Dichte und Deutlichkeit hatte der Vorsitzende in der knapp zweistündigen Urteilsbegründung die durch Polizeieinsätze und SMS-Chats dokumentierten Exzesse aufgezählt, der sich die Frau unter der massiven Dominanz ihrer letzten drei „Partner“ ausgeliefert hatte.

So oft sie sich zu trennen versuchte, so regelmäßig kehrte sie nach formelhaften Besserungsversprechen ihrer Peiniger („Tut mir leid Schatz wegen gestern, ich liebe dich so.“) zu diesen zurück. Laut Gutachten trug ihr „Helfersyndrom“ dazu bei, die Prügelorgien zu erdulden.

Die 34-Jährige hatte sich im Keller eingeschlossen

Laut Urteil hatte sich die Angeklagte zuletzt aus Angst mit den Kindern im Zimmer ihres Mieters im Keller eingeschlossen. Sie habe sich aus der Deckung gewagt, um in der Küche ein Telefon für den Notruf an die Polizei zu holen. Dabei sei der Mann erneut auf sie los, habe sie auf die Arbeitsplatte gedrückt und an den Haaren hin und hergezerrt.

In ihrer Bedrängnis habe die Angeklagte eine Schublade geöffnet und ein Messer hervorgeholt. Der Mann sei ihr nach kurzem Zurückweichen weiter gefolgt. Große Blutflecken am Fuß der Kellertreppe bestätigten die Darstellung der geständigen Frau, so das Urteil. Auch die Aussage des Mieters spreche für ihre Glaubwürdigkeit.

Ob der Teufelskreis ihres Beziehungslebens bereits durchbrochen ist, bezweifelte am Dienstag das Gericht: Die Frau habe nach der Tötung des letzten Lebensgefährten bereits den Kontakt zu ihrem vorletzten Partner wieder aufgenommen, der sie ebenfalls brutal misshandelt habe.