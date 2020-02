Hamburg. Für die U-Bahn-Pendler aus Norderstedt und dem Kreis Segeberg in Richtung Hamburg begann der Montag mit einem großen Knall. Als der Zug der U-Bahnlinie 1 mit 600 Passagieren an Bord gegen 6.30 Uhr in der Nähe der Station Fuhlsbüttel-Nord fuhr, fiel ein Baum auf die Gleise und traf die U-Bahn frontal. „Der Baum fiel genau in dem Moment, als die Bahn kam“, sagt Hochbahn-Sprecher Christoph Kreienbaum.

Der Stamm des Baumes sorgte für eine gesplitterte Scheibe in der Fahrerkabine der Bahn und einen Blechschaden am Chassis. Außerdem schlugen Äste des Baumes eine Seitenscheibe des Waggons ein. Ein Fahrgast wurde dabei leicht verletzt.

Der Zug wurde aus dem Verkehr genommen, zuvor mussten die Fahrgäste eine halbe Stunde in den Waggons ausharren. Der Streckenabschnitt wurde 50 Minuten lang gesperrt. „Unseren Zugführer haben wir nach Hause geschickt. Der muss sich von dem Schreck erst mal erholen“, sagt Kreienbaum.