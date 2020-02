Norderstedt. Unbekannte haben mit Steinen Fahrgäste und Lokführer der AKN gefährdet. Nach zwei Zwischenfällen in Norderstedt ermittelt die Kriminalpolizei mit Hochdruck und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Am Donnerstag gegen 13 Uhr hatte ein Lokführer eine Person im Bereich Kothla-Järve-Straße gesehen, die einen Stein in Richtung seines Zuges warf, als der Triebwagen unter der Brücke fuhr. „Der Lokführer bremste daraufhin den Zug ab und konnte einen Einschlag des Steines auf den Zug verhindern“, sagte Polizeisprecher Steffen Büntjen. Der Täter, der an den Gleisen stand, flüchtete in Richtung Schleswig-Holstein-Straße.

„Die Polizei leitete sofort eine groß angelegte Fahndung ein“, sagte der Polizeisprecher. „Hierbei kamen auch ein Polizeihubschrauber sowie Diensthunde zum Einsatz.“ Die Fahndung, die bis zum Nachmittag dauerte, führte nicht zum Erfolg. Bereits am Mittwochnachmittag hatten Unbekannte an derselben Stelle einen Stein auf die Gleise gelegt. Der Lokführer konnte den Zug rechtzeitig stoppen und den Stein von den Gleisen räumen. Er sah drei Personen, die davon liefen.

„Diese Fälle haben zu Verspätungen geführt“, sagte AKN-Sprecherin Christiane Lage-Kress. Die Lokführer hätten nach beiden Fällen die Anweisung erhalten, langsam und auf Sicht zu fahren. Am Mittwoch fuhren 36 Züge mit Verspätung, am Donnerstag zwei.

Die AKN-Sprecherin warnte vor den großen Gefahren für Täter und andere Personen. Bereits der Aufenthalt im Gleisbereich sei riskant und verboten. Wer Steine auf die Schienen lege, riskiere, dass diese vom Zug zur Seite gedrückt und unkalkulierbar wie Geschosse wirken können. „Das ist wirklich sehr gefährlich, für die Täter selbst und für Unbeteiligte“, sagte Lage-Kress.

Die Kriminalpolizei Norderstedt bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 040/528060 zu melden.