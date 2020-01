Norderstedt. Das Hospiz in Norderstedt wird im Oktober eröffnen. Davon geht der Geschäftsführer Pastor Andreas Hausberg aus. Am Freitag wurde der Grundstein für das Haus gelegt, in dem Menschen während ihrer letzten Lebensphase liebevoll betreut werden und in Würde sterben können. Hausbergs Zuversicht ist nachvollziehbar, denn die Bodenplatte für den quadratischen Bau mit Innenhof liegt schon, die Maurer haben die ersten Wände hochgezogen.

„Dass der Bau schon so weit ist, freut mich ungemein. Und als Norderstedter Jung ist es doch klar, dass ich ein solches Projekt unterstützte“, sagte Uwe Seeler, der sich als Gast des Richtfestes von seinem Platz in der ersten Reihe aus ansah, wie der Grundstein gesetzt wurde. „Früher sind die Menschen im Kreis ihrer Familien gestorben. Doch dann hat sich das Bild gewandelt. Heute sterben viele in Krankenhäusern und Pflegeheimen. Deswegen bin ich froh, dass wir mit dem Hospiz einen Ort schaffen, an dem Sterbenskranke bis zuletzt würdevoll leben können“, sagte Oberbürgermeisterin Elke Christina Roeder. Norderstedt ist gemeinsam mit Henstedt-Ulzburg und der Albertinen Diakonie Gesellschafter der Einrichtung, die an der Lawaetzstraße in Friedrichsgabe 14 Einzelzimmer mit Bad und Terrasse bekommen wird.

Rund 4,6 Millionen Euro kostet das Gebäude

Rund 4,6 Millionen Euro kostet das Gebäude, das nach dem Vorbild des Hospizes in Hamburg-Volksdorf gebaut wird. Rund drei Millionen Euro werden über Kredite finanziert, eine Million wollen die Betreiber durch Spenden aufbringen. Das Land beteiligt sich mit 420.000 Euro. Der stellvertretende Staatsrat Christian Frank übergab den Förderbescheid an Pastor Hausberg – das wollte eigentlich Schleswig-Holsteins Sozialminister Heiner Garg persönlich übernehmen. Doch der „hat keine Stimme“, wie Frank sagte, und musste wie auch Innenminister Hans-Joachim Grote absagen. Grote hatte das Projekt noch als Norderstedter Oberbürgermeister maßgeblich vorangebracht.

„Dieses Hospiz ist, wie die Pflege und Begleitung schwerstranker und sterbender Menschen insgesamt, dem Minister eine Herzensangelegenheit“, sagte Frank. Das Land wolle die Zahl der Hospizbetten auf 138 erhöhen, 2017 waren es noch 75. Im Einzugsgebiet des neuen Hauses, das von Norderstedt bis Neumünster reicht und alle Orte westlich und östlich der A 7 umfasst, leben rund 270.000 Menschen. „Da klingen 14 Plätze nach wenig, doch unsere Erfahrung zeigt, dass das ausreicht“, sagte Peter Kober, Konzerngeschäftsführer der Immanuel Albertinen Diakonie, die schon drei Hospize in den Metropolregionen Hamburg und Berlin betreibt.

Aktuell liegt das Spendenaufkommen schon bei 330.000 Euro

„Für Henstedt-Ulzburg geht mit neuen Hospiz ein lang gehegter Wunsch in Erfüllung“, sagte Bürgermeister Stefan Bauer. Schon vor fast zehn Jahren hätten die Politiker sich einvernehmlich dafür ausgesprochen, eine Einrichtung zu schaffen, in der Menschen auf ihrem letzten Weg würdevoll begleitet werden. Bauer erinnerte wie die anderen Redner an die enorme Bereitschaft, sich ehrenamtlich für das Projekt zu engagieren, sei es durch persönlichen Einsatz oder finanzielle Hilfe. „Aktuell liegt das Spendenaufkommen schon bei 330.000 Euro“, sagte Hausberg, der Firmen, Institutionen und privaten Spendern dankte. 1258 Spenden seien von 1000 Spendern eingegangen.

Seit Anfang Januar nehmen 15 Ehrenamtliche am „Befähigungskursus zur Begleitung Sterbender“ teil und eignen sich das Wissen an, mit dem sie die hauptamtlichen Kräfte unterstützen wollen. Auch da sei er geradezu überrollt worden: Es gebe insgesamt 78 Bewerbungen für die 30 Jobs. „Und das, obwohl doch ein erheblicher Mangel an Pflegekräften herrsche.

Nach den Ansprachen kam es zum entscheidenden Akt: Die Verantwortlichen griffen sich inzwischen zugelötete Kupferrolle mit Münzen, der aktuellen Ausgabe des Abendblatts und weiteren Papieren und mauerten sie ein. Die nächste Zielmarke ist das Richtfest, das, so Hausberg, am 2. April gefeiert werden soll.